Wim heeft het vandaag razend druk met Ramses Shaffy

Vlak voor één uur op Bevrijdingsdag speelt hij het lied op het carillon van de Sint Maartenskerk in Tiel, zijn thuisbasis. 'Ik heb het lied al wel vaker gespeeld, het behoort al een tijd bij mijn repertoire', vertelt Wim. 'Als ik speel denk ik niet aan hoeveel mensen het horen of luisteren, maar probeer ik tijdens het spelen het gevoel van het lied over te brengen.'

Ruitenbeek is één van ruim dertig beiaardiers die gehoor hebben gegeven aan de oproep van Claudia de Breij om het bekende lied van Shaffy te spelen op 5 mei.

Drukke agenda

'Ik vond het carillon als kind al mooi', vertelt Wim. Hij is deed zijn beiaardstudie aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. Inmiddels is Ruitenbeek één van de bekendste beiaardiers in ons land, maar ook in andere landen in Europa kennen ze hem. Hij woont in Nijkerk, maar speelt de klokken overal waar het maar kan.

Bevrijdingsdag is dit jaar anders vanwege de maatregelen rondom het coronavirus, beaamt hij. Maar veel tijd heeft hij niet om daarover na te denken. 'Ik heb een hele drukke agenda, niet alleen vandaag, maar ook de komende weken.'

Drie keer Shaffy

Tijdens Bevrijdingsdag speelt Ruitenbeek het lied van Shaffy drie keer. Eerst dus in Tiel, om kwart voor drie in Harderwijk en tot slot om vijf voor vijf in Nijkerk. Daarnaast zal hij de komende tijd ook spelen in plaatsen die hun bevrijding vieren.