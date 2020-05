LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 4 mei

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

maandag 4 mei

21:27 - Belangrijkste nieuws:

Het kabinet overweegt kappers weer open te laten gaan en kijkt voorzichtig of terrassen en strandtenten daarna ook weer kunnen openen.

Het aantal dodelijke slachtoffers door corona bedroeg maandag in Gelderland 595. Dat zijn er drie meer dan een dag eerder, blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM.

Door het hele land zijn zeker 5.082 mensen overleden aan het coronavirus. In de ziekenhuizen zijn 11.037 mensen opgenomen (geweest).

21:21 - Vrijheidsvuur wordt verspreid vanuit Wageningen

Burgemeester Geert van Rumund en voorzitter van Wageningen45 Toon van Asseldonk overhandigen vuur aan dertien vertegenwoordigers van steden waar normaal gesproken Bevrijdingsfestivals plaatsvinden. Die gaan vanwege de coronamaatregelen niet door. Deze vuurdragers brengen in een historisch voertuig het vuur naar hun stad. Het Vrijheidsvuur wordt om 24.00 uur in al die steden tegelijk ontstoken. Volg de ceremonie hier live.

21:11 - Coronaregels zijn niet nageleefd bij Molukse demonstratie

Het was niet de verwachting dat de demonstratie van Molukkers afgelopen zaterdag in Vaassen zo druk bezocht zou worden. Dat zegt één van de organisatoren. Op een filmpje op YouTube en Facebook is te zien hoe naar schatting van een aanwezige fotograaf 100 tot 150 mensen in de optocht liepen, zonder anderhalve meter afstand te bewaren. Lees hier het hele verhaal.

Foto: ANP.

19:16 - Kransen leggen

Op heel veel plekken in Gelderland worden vandaag bloemen gelegd ter nagedachtenis aan hen die vielen voor onze vrijheid. Dat gaat vanwege corona anders dan normaal: zonder publiek. Vanavond om 20.00 uur is het twee minuten stil.

 

18:38 - Voetballers kunnen weer trainen!



 

16:52 - Arnhem bekijkt mogelijkheden voor meer terrasruimte

Er is een harde roep om meer terrasruimte. Vanwege de coronacrisis mogen er namelijk geen mensen meer op een kluitje het terras bezetten. De Arnhemse wethouder Jan van Dellen gaat de mogelijkheden bekijken. Er zijn nog wel een paar moeilijkheden. Lees hier het hele verhaal.

Foto: Wouter Janssen

16:27 - Gele strepen en stippen in Doetinchem

De winkelstraat in Doetinchem ligt bezaaid met gele stippen en strepen om te zorgen dat mensen voldoende afstand nemen. 'Veilig! Houd 1,5 meter afstand', staat erop.

 

16:23 - Mondkapjes verplicht bij KLM

Ga je ten tijde van de coronapandemie met het vliegtuig reizen? Grote kans dat je dan verplicht een mondkapje op moet. Luchtvaartmaatschappij KLM stelt dat vanaf 11 mei verplicht.

KLM voert het aantal vluchten verder op. Parallel aan het weer opstarten van het netwerk worden reizigers dan ook verplicht om mondkapjes te dragen aan boord en bij boarding. Passagiers moeten hun eigen gezichtsbescherming regelen.

15:13 - Tweede vlucht uit Marokko

Op Schiphol komt donderdag een tweede repatriëringsvlucht met Nederlanders aan vanuit Marokko. Dat laat het Samenwerkingverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) maandag weten. Het gaat om circa driehonderd mensen, een groep die is samengesteld op basis van urgentie.

Zoals het er nu naar uitziet landt het toestel, dat woensdagavond vertrekt vanuit Casablanca, donderdag rond 1.30 uur in Nederland. Volgens een woordvoerder van het SMN verblijven dan nog zo'n 2400 mensen in Marokko die vanwege de coronacrisis niet weg kunnen.

15:02 - Hulplijn voor ouders

Ouders met jonge kinderen hebben het zwaar in coronatijd. Ze kunnen terecht bij de oudertelefoon.

 

14:48 - Andere dodenherdenking door corona

Dit jaar is Dodenherdenking op het Nationaal Ereveld in Loenen vanwege alle maatregelen rond het coronavirus anders dan anders. De aangepaste herdenking was live te zien bij Omroep Gelderland en kun je hieronder terugkijken.



 

14:40 - Ook Vitesse traint

Foto: Vitesse

Ook Vitesse trapt weer tegen een bal. Keeper Kostas Lamprou worden onder vuur genomen door Tim Matavz.

14:31 - Drie doden in Gelderland erbij, zegt RIVM

Het RIVM laat weten dat er de afgelopen 24 uur 3 Gelderse doden zijn bijgekomen. Het aantal Gelderse doden staat daarmee officieel op 595. Gelderland telt 1338 ziekenhuisopnames en 5282 besmettingen. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen met mogelijke besmetting wordt getest.

14:07 - 26 mensen overleden aan corona

Het RIVM meldt dat sinds zondag 26 mensen zijn overleden aan het coronavirus. Daarmee komt het aantal officiële doden op 5.082. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 42. Er zijn 199 mensen positief op Covid-19 getest. Er zijn nu officieel 40.770 besmettingen in Nederland bekend. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

13:42 - Coronahulp gezocht? We zitten op Facebook

13:35 - Voetbalclubs trainen weer

Foto: De Graafschap

De betaaldvoetbalclubs in Gelderland hebben de trainingen hervat. Maar dat valt nog niet mee met al die maatregelen om het coronavirus in te dammen. Maximaal drie spelers per helft mogen het veld op. Alleen de keepers kunnen volop trainen, omdat anderhalve meter bij hen geen probleem is. Op de voorgrond De Graafschap-aanvoerder Ralf Seuntjens.

13:17 - En weer een noodkreet

De touringcarsector dreigt om te vallen als gevolg van de coronacrisis. Volgens branchevereniging Busvervoer Nederland is er minstens een half miljard euro aan schade en dreigt 40 procent van de bedrijven failliet te gaan. Daardoor komen 2500 mensen zonder werk te zitten.

De organisatie vraagt de overheid om hulp. Vooral hoge kosten voor lease en rente dreigen de branche de das om te doen. Bij vrijwel alle busbedrijven is de omzet naar nul gedaald en een flink aantal busbedrijven komt in betalingsproblemen. Er rijden circa vierduizend Nederlandse touringcars rond.

12:37 - Ede krijgt teststraat op corona bij bioscoop

De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) opent woensdag een coronateststraat in Ede bij Pathé. Die komt in een afgesloten ruimte van de bioscoop die apart te betreden is van de filmzalen en ook een eigen parkeerterrein heeft.

Zorgprofessionals, personeel in basisonderwijs, kinderopvangmedewerkers en jeugdtrainers die klachten hebben worden er getest op corona. Er zijn al teststraten in onder meer Arnhem, Nijmegen, Harderwijk, Vaassen en Zelhem.

Pathé in Ede stelt ruimte voor de teststraat belangeloos beschikbaar.

Lees hier het hele verhaal.

Foto: Omroep Gelderland

12:02 - Stations in Arnhem en Culemborg als eerste 'coronaproof'

Treinreizigers van en naar Arnhem Centraal en Culemborg merken vanaf vandaag coronamaatregelen van de Nederlandse Spoorwegen. Deze stations zijn door de NS uitgekozen om effecten ervan voor de anderhalvemetersamenleving te meten.

Lees hier het hele verhaal.

Afbeelding: ProRail

11:14 - Waarom worden kraamverzorgenden niet getest?

11:10 - Spoiler alert!

Foto: Arie Smits

In tijden van corona rijden we minder auto. En dat is goed voor het milieu. En de vogels zien hun kansen schoon.

Spoiler alert van een artikel met een spoiler.

10:56 - Boeken lezen in coronatijd: de afhaalbieb

Bibliotheken mogen vanwege alle coronamaatregelen op dit moment geen bezoekers ontvangen. Om haar leden toch van boeken te blijven voorzien, bedacht de Bibliotheek Noord-Veluwe de zogenaamde 'afhaalbieb'. In onder meer Arnhem bestaat deze ook.



 

Lees het verhaal hier.

09:52 - Oproep gemeente Doesburg: Zing het Wilhelmus mee, na de twee minuten stilte

 De kranslegging in Doesburg is vanavond vanaf 19.55 uur live te volgen. We vragen u mede namens het 4 en 5 mei comité, om met ons het Wilhelmus mee te zingen, staand voor uw voordeur. Doet u ook mee? Herdenken doen we samen. #4mei #dodenherdenking

09:41 - Gemeenten door corona in problemen, schrijft de Volkskrant

Foto: Pixnio

Door de coronacrisis dreigen gemeenten verder in financiële problemen te raken. Dat blijkt uit een rondgang door de Volkskrant langs 77 kleine en grote gemeenten. Driekwart van de gemeenten verwacht daardoor extra te moeten bezuinigen.De gemeente Tiel zag al 70 procent van de lokale inkomsten verdampen en verwacht over een jaar liquiditeitsproblemen.

Gemeenten hebben, schrijft de krant, hun handen vol aan de steunmaatregelen, vooral de duizenden aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). In principe komen de uitkeringen voor rekening van het Rijk. Maar voor het controleren van de aanvragen maken gemeenten veel extra kosten.

Ook door het opschalen van de GGD, het ondersteunen van sportclubs en culturele instellingen, en extra afvalinzamelingen schieten gemeenten er bij in.

09:24 - 'Protocol voor winkelstraat nodig'

Foto: archief Omroep Gelderland

Detailhandel Nederland wil eenduidige coronaregels voor winkelstraten. Voor veel consumenten is onduidelijk wat wel en niet mag, omdat de maatregelen per gemeente verschillen. 'De drukte in de winkelstraten neemt toe en dat is ook goed. Maar dat moeten we in goede banen leiden', zegt Hester Duursema van Detailhandel Nederland in het NOS Radio 1 Journaal. Er ligt een eenduidige aanpak voor winkels, maar dat protocol geldt niet voor winkelstraten.

08:59 - Reageer op de vraag van vandaag

Foto: Omroep Gelderland

Door de coronacrisis wordt het dit jaar een heel andere dodenherdenking. Geen drukbezochte ceremonies bij monumenten, maar er worden wel veel alternatieve herdenkingen georganiseerd. Wat vind jij, is herdenken moeilijker in deze coronatijd?

Reageer hier op de vraag van vandaag.

08:53 - Toch naar opa en oma? Zo doe je dat

Steeds meer verpleeghuizen hebben mogelijkheden om contact tussen bewoners en familie mogelijk te maken. Mensen kunnen op dit moment niet fysiek op bezoek bij hun geliefde in het verpleeghuis, maar er zijn veel alternatieven dat je toch bij (groot)ouders langs kunt. Ouderenbond ANBO heeft een video gemaakt.

 

08:48 - PostNL profiteert van coronacrisis

Foto: ANP

PostNL heeft in het eerste kwartaal een hogere omzet uit de levering van pakketjes behaald, geholpen door de coronacrisis. Door de virusuitbraak bestelden mensen vaker online. Daardoor kwamen de pakjesbezorger ook vaker aan de deur. De totale omzet van PostNL bedroeg 701 miljoen euro tegen 684 miljoen euro een jaar eerder.

08:24 - Oproep om taptoe-signaal te spelen

Muziekkorpsen geven vanavond gehoor aan de oproep om vanavond om 19.58 uur het taptoe-signaal te spelen. Ook trompettisten van St Sebastianus doen mee. Op Radio Gelderland sprak Nieke Hoitink met Rick Basten van dit traditioneel militair korps in Gendt.



omroepGLD · Rick Basten van St Sebastianus over het signaal Taptoe



Het taptoe-signaal klinkt trouwens zo.

 

Het taptoe-signaal is de muziek, gespeeld door trompet of hoorn, die de twee minuten stilte inluidt tijdens de dodenherdenking. Het commando 'Tap toe!' ('Sluit de biertap!') werd vroeger in kazernes gebruikt om duidelijk te maken dat de dag voorbij was en wordt vermoedelijk al sinds begin 17de eeuw geblazen.

Taptoe-signaal is niet Last Post

Het taptoe-signaal lijkt op het Britse signaal ‘Last Post’ maar is niet hetzelfde. Dankzij de aanwezigheid van de geallieerde militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog is de ‘Last Post‘ ook in Nederland bekend geraakt.

07:43 - De vlag mag nu al halfstok

Het is vandaag Dodenherdenking en normaal gesproken gaat de vlag om 18.00 uur halfstok. Vandaag mag u de hele dag de vlag halfstok hangen.

 Morgen Nationale Dodenherdenking. Normaal gesproken vlaggen we vanaf 18u halfstok. Dit jaar een bijzondere vlaginstructie ivm 75 jaar vrijheid: hele dag halfstok vlaggen (06:02 tot 21:10u)!

07:24 - U kocht thermometers en geen krultangen

Bron: Mediamarkt

Witgoed- en elektronicaketen Mediamarkt heeft een overzicht gemaakt van veel en weinig verkochte artikelen in coronatijd. Bij de keten vlogen na het begin van de uitbraak thermometers de deur uit, want iedereen wilde weten of hij koorts had. Ook werden meer koelkasten en vriezers verkocht, want de gehamsterde producten uit de supermarkt moesten worden bewaard. En welke artikelen bleven in de winkel liggen? Stijl- en krultangen bijvoorbeeld. Als mogelijke reden geeft Mediamarkt het afgelasten van feestjes.

07:15 - Bijna alle leerkrachten gaan weer lesgeven

Foto: Pixabay

Bijna alle leerkrachten in het basisonderwijs (93 procent) zeggen op 11 mei weer aan de slag te gaan. Een kleine groep (4 procent) ziet daarvan af, omdat deze onderwijzers bang zijn besmet te worden met het nieuwe coronavirus of omdat zij of hun gezinsleden behoren tot een risicogroep. Een en an der blijkt uit een enquête onder 1250 leerkrachten.

06:31 - Jongeren aangehouden om beledigingen na coronaboete

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag vijf jongeren in Zeddam bekeurd, omdat ze onvoldoende afstand van elkaar hielden. Bij het uitdelen van de bekeuringen liep het echter uit de hand, waarna twee van hen werden aangehouden.

Een van de jongeren beledigde een agent en werd als eerste aangehouden. De groep ging zich volgens de politie daar mee bemoeien, waarna een agent zijn wapenstok trok om de jongeren op afstand te houden. 'Dit had resultaat, al vond één van de jongeren het ook nog nodig om de agenten te beledigen en werd hierop eveneens aangehouden', schrijft de politie op Facebook.

De twee jongeren moesten mee naar het bureau in Doetinchem. Zij kunnen volgens de politie een boete verwachten omdat ze niet voldoende afstand hielden en voor het beledigen van agenten.