LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 3 mei

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zondag 3 mei

21:05 - 'Nog een jaar binnenblijven, dat gaat ons echt niet lukken'

Hoe komt oud-profwielrenner Bart Voskamp de coronatijd door? Dat vertelt hij in zijn coronacolumn van vandaag.

'In deze tijd van corona, waar we allemaal onrustig worden, zou de meest risicoloze optie zijn om nog een jaar binnen te blijven, maar dat gaat ons echt niet lukken. Dit beginnen we steeds meer in te zien en die vrijheid geeft de overheid ons ook, beetje bij beetje.'

20:42 - Bruls ziet drukte toenemen

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen krijgt meer en meer signalen dat het druk is op straat. Hoewel de coronamaatregelen nog steeds van kracht zijn, was het dit weekend te druk in de centra van diverse gemeenten in Nederland.

17:10 - De burgemeester van Heerde was heel ziek, maar maakt zich vooral zorgen om haar inwoners

De gemeente Heerde gaat ervan uit dat zo’n vijftig mensen in de gemeente zijn overleden aan corona. Het RIVM heeft alleen de geteste gevallen in beeld en houdt het op 26. Een veelvoud van die aantallen werd ziek. Zo ook burgemeester Jacqueline Koops (50), die heel dankbaar is voor al het medeleven, maar zich toch vooral zorgen heeft gemaakt over al die Heerdenaren die nu een dierbare moeten missen.

16:21 - Aantal patiënten op IC onder 700

Op de IC's in Nederland liggen nog 688 mensen met het coronavirus. Dat zijn er 20 minder dan zaterdag.

15:50 - 'Besmette migranten zijn er niet zwaar aan toe'

De met het coronavirus besmette arbeidsmigranten van het wooncomplex aan de Willemstraat in Velp, zijn er niet 'heel zwaar aan toe'. Dat zegt woordvoerster Miranda Vos van de Horizon Groep, de werkgever van de Oost-Europese arbeiders.

14:41 - Ook in Winterswijk feest met jongeren gestopt

Na Arnhem is zondagochtend ook een feest met meerdere jongeren gestopt in Winterswijk. Volgens de politie was er een verjaardag aan de gang met acht personen in een kleine woonruimte. Twee feestgangers zijn aangehouden. Lees hier meer.

Pakketjes harddrugs op het feest in Winterswijk. Foto: wijkagent Wim Beernink

14:00 - Corona eist nog eens 6 Gelderse levens

Het aantal coronadoden in onze provincie is zondag met 6 opgelopen. In totaal zijn nu zeker 592 mensen overleden aan het virus, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM.

In Gelderland kwamen er bovendien 5 nieuwe ziekenhuisopnames bij, wat het totaal op 1.326 brengt. Bij 5.257 inwoners is het virus nu vastgesteld, 62 meer dan vrijdag. Lees hier meer.

12:55 - Tientallen arbeidsmigranten besmet met corona, complex ontruimd

Bij 28 bewoners van een wooncomplex voor arbeidsmigranten aan de Willemstraat in Velp is het coronavirus vastgesteld. De besmette Oost-Europese arbeiders zijn zondagmorgen geëscorteerd door de politie naar een schip in Arnhem. Daar gaan zij komende tijd in quarantaine. Lees hier meer.

Foto: Sander Damen

11:00 - Illegaal feest met tientallen jongeren stilgelegd

In Arnhem heeft de politie in de nacht van zaterdag op zondag een feest aan de Boulevard Heuvelink stilgelegd. De feestgangers zijn niet beboet maar kregen na overleg met de gemeente een waarschuwing, meldt de politie. Lees er hier meer over.

Foto: screenshot uit ingestuurde video van het feest.

10:59 - Provincie en Maarten Tjallingii dagen kinderen uit op fiets

De provincie Gelderland probeert zoveel mogelijk kinderen op de fiets krijgen met de Fietshelden challenge. Iedere twee weken komt een nieuwe challenge online die kinderen van 5 tot 8 thuis kunnen doen. Iedereen die meedoet en een filmpje van zijn of haar poging instuurt via mail of sociale media, maakt kans op een supercoole fiets.

In een nieuw filmpje daagt oud-wielerprof Maarten Tjallingii jonge kinderen uit om bij huis coole challenges met de fiets te doen.

 

10:43 - 'Vierdaagsefeesten worden het meest gemist'

Mensen ouder dan 55 jaar missen het meest de Uitmarkt, Sail Amsterdam en de Nijmeegse Vierdaagsefeesten. Dat meldt het onderzoeksbureau Hendrik Beerda Brand Consultancy op basis van onderzoek onder 1500 mensen, dat is uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.

Het Bevrijdingsfestival staat bij jongeren op de eerste plaats vanwege 'de mooie locaties en de sfeer'. Op plek twee en drie staan Lowlands en Pinkpop. Die festivals gaan ook niet door door de coronamaatregelen.

De Vierdaagsefeesten twee jaar geleden. Foto: Omroep Gelderland

09:52 - Ministers: gebruik coronacrisis niet om pers tegen te werken

Overheden mogen de coronacrisis niet gebruiken als excuus om journalisten te dwarsbomen of de persvrijheid in te perken. Die oproep doet minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken met een aantal van zijn collega's op de Internationale Dag van de Persvrijheid.

De ministers roepen overheden en mediabedrijven op om nepnieuws over het coronavirus tegen te gaan. Ze prijzen journalisten die het publiek voorzien van 'betrouwbare informatie', iets wat volgens onder anderen de Amerikaanse, Duitse, Britse en Nederlandse ministers 'niet alleen maar belangrijker maar ook lastiger is geworden sinds de uitbraak van het coronavirus.'

Uit een recent rapport van de persorganisatie Reporters Without Borders (RSF) blijkt dat overheden van landen die al een zeer beperkte persvrijheid kennen, de coronacrisis gebruiken om journalisten nog meer tegen te werken. Blok en zijn collega's veroordelen dit soort praktijken.

Verder geven de ministers aan dat het 'zeer zorgwekkend' om te zien dat media hun deuren moeten door de economische gevolgen van de crisis.

09:41 - Kabinet maakt 20 miljoen euro vrij voor steunfonds zorgverleners

Het kabinet gaat in totaal 20 miljoen euro beschikbaar stellen aan het Nederlandse steunfonds voor zorgverleners die ten tijde van de Covid-19-pandemie arbeidsongeschikt raken of voor nabestaanden van overleden zorgmedewerkers. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan NU.nl.

09:14 - Vrijheid beter gewaardeerd door coronacrisis

Uit onderzoek onder 28.578 leden van het EenVandaag Opiniepanel blijkt dat de helft (51 procent) vrijheid meer is gaan waarderen door de beperkende coronamaatregelen. Dat meldt EenVanaag. Dodenherdenking en Bevrijdingsdag worden heel belangrijk gevonden en 89 procent zegt dit jaar 2 minuten stil te zijn op 4 mei. Men herdenkt dan voornamelijk de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog (66 procent), maar ook kennissen en familie die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt (33 procent) worden herdacht.

Ondanks het gebrek aan evenementen en festivals is tweederde (63 procent) toch van plan om stil te staan bij Bevrijdingsdag. Zij hangen bijvoorbeeld de vlag uit, maar veel mensen hebben ook andere manieren gevonden om de vrijheid te vieren. Het onderzoek is gehouden van 30 april tot en met 2 mei 2020.

08:33 - Zo herdenkt Gelderland dit jaar!

Dodenherdenking, elk jaar een speciaal moment op 4 mei. Met zijn allen bij elkaar om hen te herdenken die zo hard voor onze vrijheid hebben gevochten. Dat zal dit jaar toch echt anders zijn. Door de coronacrisis kunnen we niet bij elkaar komen. Maar veel gemeenten hebben nagedacht over een alternatieve herdenking. Lees hier hoe Gelderland morgen stil is.

De herdenking in Arnhem, vorig jaar. Foto: Omroep Gelderland

08:25 - Morgen is het stil, maar anders dan anders

De dodenherdenking morgen is door de coronamaatregelen anders dan anders. Maar waar je ook bent, herdenken kan altijd.



4 mei | Samen staan we stil from Artisan Creatives on Vimeo.



07:57 - Tienduizend tulpen op gesloten Ereveld Loenen

Maar liefst tienduizend tulpen zijn zaterdag neergelegd op het Ereveld Loenen. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei riep eind april burgers op geld te doneren voor bloemen bij oorlogsmonumenten. Die aktie leverde massa's bloemen op. Zoveel zelfs, dat er nu dus tienduizend tulpen naar het ereveld zijn gegaan.

Morgen, op 4 mei, is dodenherdenking. De hekken van het Ereveld Loenen blijven dicht door de coronamaatregelen.

 

07:51 - 20 miljoen euro voor steunfonds zorgverleners

Het kabinet gaat in totaal 20 miljoen euro beschikbaar stellen aan het Nederlandse steunfonds voor zorgverleners die ten tijde van de Covid-19-pandemie arbeidsongeschikt raken of voor nabestaanden van overleden zorgmedewerkers. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan NU.nl.

Eerder liet minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid al weten dat hij 10 miljoen euro beschikbaar stelde om de opbrengsten van dit fonds aan te vullen, maar dat bedrag is nu verdubbeld.

07:49 - Dagelijks aantal coronadoden in Duitsland blijft dalen

Voor de tweede dag op rij zijn er in Duitsland minder dan honderd mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De afgelopen 24 uur zijn er 74 doden geregistreerd, de dag daarvoor waren dat er nog 94. Donderdag stierven 173 mensen. Dat meldt het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM.

Het aantal bekende besmettingen in Duitsland nam de afgelopen 24 uur toe met 793 nieuwe gevallen. Dat zijn er zo'n 150 minder dan op vrijdag. In totaal is het coronavirus nu bij meer dan 162.496 mensen vastgesteld in het land, 6649 zijn overleden als gevolg van het longvirus.