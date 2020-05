LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 2 mei

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zaterdag 2 mei

20:19 - Streekproducten vinden gretig aftrek

Streekproducten lijken in deze coronacrisis steeds meer in trek en maaltijd-en borrelboxen met producten uit eigen regio kunnen rekenen op veel belangstelling. Zo ook in de Achterhoek, waar Rosemarijn van Dis van varkensboerderij Sandershof in Etten, chefkok Bjorn Massop van Villa Ruimzicht in Doetinchem het initiatief hebben genomen voor de Naoberkrat. Lees hier het hele verhaal!

19:52 - Druk in centrum van Doetinchem

In het centrum van Doetinchem was het zaterdag druk. Michelle. 'Afstand houden was onmogelijk. In het midden kan je geen afstand houden en er was geen handhaving.'

19:41 - Het lijkt op de pausmobiel: een uitvinding voor bewoners van dit verpleeghuis

 

18:47 - Veerbazen klaar met fietsers die lak hebben aan regels

Fietsers negeren corona-regels op veerpont. De eigenaren zijn er helemaal klaar mee. Het niet houden aan de anderhalve meter, het maximaal aantal fietsers dat aan boord mag en de discussies met passagiers die dit telkens oplevert zijn de veermannen helemaal zat. Zeker nu hun geliefde collega Wim Borneman aan het virus is overleden.

Daarom mogen de komende weekenden fietsrecreanten de pont niet meer op.

Lees hier het hele verhaal

16:40 - Muziektheater De Plaats en Artez-studenten maken spannende kinderpodcast

Muziektheater De Plaats en Het Collectief Vier, opgericht door vier bijna afgestudeerde studenten van ArtEZ, hebben de afgelopen weken gewerkt aan een spannende en actuele podcast voor kinderen van acht jaar en ouder. Het verhaal bevat parallellen met wat de wereld nu bezighoudt: de coronacrisis.

Hoofdpersoon Minne merkt dat er gekke dingen gebeuren. Ouders smoezen in de keuken, de televisie mag niet meer aan en het pleintje voor het huis ligt er verlaten bij. De ouders van Minne’s buurjongen hebben zelfs gekke vlekken in hun nek. Buurjongen Yous en Minne gaan op onderzoek uit. Wie is de vijand die hun leven zo op z’n kop heeft gezet? Is hij misschien onzichtbaar? En hoe kun je strijden tegen iets wat onzichtbaar is?

De podcastserie ‘...Wat jij niet ziet’ gaat over angst en dapper zijn. De opnames hebben de afgelopen weken plaatsgevonden, in Arnhem. Van 1 t/m 5 mei komt er iedere dag om 14:00 uur een aflevering van de podcast online op theaterdeplaats.nl, Spotify en podcastapps.

16:17 - Nog iets meer dan 700 coronapatiënten op intensive care

Op de intensivecareafdelingen liggen nog 708 mensen met het coronavirus. Dat zijn er 27 minder dan op vrijdag, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de Nederlandse ic-patiënten met het coronavirus liggen er momenteel 680 in Nederland, ook 27 minder dan vrijdag. Verder verblijven 28 Nederlandse patiënten op intensivecareafdelingen in Duitsland, net zoveel als vrijdag.

16:08 - Hoe is coronatijd voor blinden en slechtzienden?

Anderhalve meter afstand houden. We doen het in coronatijd allemaal, maar voor 40.000 blinden en slechtzienden in Gelderland gaat dit niet vanzelf. De Oogvereniging Gelderland snapt hoe lastig de maatregelen zijn voor mensen met een visuele beperking en heeft tips. Ziet u iemand met een witte stok? Doe zelf een paar stappen opzij. Attendeer op mogelijkheden om handen en winkelwagentjes te desinfecteren. De vereniging is ook extra alert op mensen die uit voorzorg binnen blijven en in een isolement dreigen te geraken.

Xandra Rakier sprak met voorzitter Jeroen van Dijk van de Oogvereniging in Gelderland over het alternatieve Oogcafe in 10 steden, isolement, verlangen naar huidcontact en slecht zien in het openbaar vervoer in de 1,5 meter tijd.





omroepGLD · Oogvereniging Gelderland Helpt



15:01 - Kijk hier naar de ziekenhuisopnames in jouw gemeente

 

13:58 - Tien coronadoden; meer ziekenhuisbesmettingen

Het aantal coronadoden in onze provincie is net als gisteren met 10 opgelopen. In totaal zijn nu zeker 586 mensen overleden aan het virus, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM.

In Gelderland kwamen er bovendien 22 nieuwe ziekenhuisopnames bij, wat het totaal op 1321 brengt. Bij 5195 inwoners is het virus nu vastgesteld, 68 meer dan vrijdag.

Lees hier het hele verhaal.

13:55 - Landelijke cijfers

Er zijn in de afgelopen 24 uur 94 overleden personen gemeld. Ook zijn er 97 personen in het ziekenhuis opgenomen, dat meldt het RIVM. Dat aantal is iets hoger dan vrijdag, toen waren het er 85. Vrijdag werden er wel meer doden gemeld: 98.

11:48 - Hoe gaat het coronaproof winkelen nu het wat drukker wordt?

Het wordt overal weer drukker op straat, ook in de Apeldoornse binnenstad. Hoe hou je het winkelen toch corona-proof? Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn, ook voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland met 22 gemeenten, legt dat samen met de wijkagent Erol Kalay uit.

 

Film: Gemeente Apeldoorn

11:31 - Cheque van juwelier in Velp voor Voedselbank Arnhem

Juwelier Hans Albers uit Velp heeft 7.500 euro gedoneerd aan de Voedselbank Arnhem. De juwelier verkocht afgelopen weken een speciaal voor de coronacrisis gemaakt sieraad. Een groot deel van de opbrengst is nu gedoneerd aan de voedselbank. 'Deze actie bewijst dat we met elkaar een hoop kunnen betekenen voor een ander. Ik kijk dan ook met trots terug op dit initiatief van onze goudsmeden', zegt Albers over de actie.

Foto: Juweliershuis Albers

11:21 - Toch steun voor Gelderse dorpshuizen

Dorpshuizen kunnen nu toch gebruik maken van geld van de overheid om de coronacrisis door te komen. De provincie Gelderland heeft het pakket aan noodhulp richting de gemeenten verdubbeld en verruimd. Hierdoor kunnen dorpshuizen nu bij hun eigen gemeente aankloppen voor steun. Lees hier het hele verhaal.

Foto: Omroep Gelderland

09:55 - Grote belangstelling voor meeblazen met taptoesignaal

Blazers in het hele land staan klaar om maandagavond om 19.58 uur mee te blazen met het taptoesignaal, dat de twee minuten stilte tijdens Dodenherdenking inluidt. De belangstelling is enorm, aldus Bastiaan Anink van de Oranjestichting Etten-Leur, die de bijzondere actie bedacht.

De Oranjestichting reageerde op een oproep van het Nationaal Comité 4 en 5 mei om alternatieven te bedenken voor de traditionele herdenking en viering in mei. Die dagen verlopen totaal anders dan andere jaren vanwege de maatregelen tegen uitbreiding van het coronavirus.

09:39 - Digitaal bloemen leggen mogelijk bij monument naar keuze

Omdat we niet samen kunnen herdenken, heeft Nationaal Comité 4 en 5 mei het mogelijk gemaakt om virtueel een bloem te leggen bij de 3.900 monumenten in heel Nederland. Op deze manier kan iedereen stilstaan bij de oorlogsslachtoffers uit de buurt, zonder een bezoek te brengen aan een monument.

Via een database op de website kunnen bloemleggers het monument kiezen waarbij ze een bloem willen leggen. Zoeken kan op plaatsnaam of naam van het monument. Vervolgens kunnen bezoekers een bloem kiezen en een boodschap achterlaten bij het monument.

Echte bloemen leggen kan ook, via een tikkie, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de biologische sierteeltsector.

09:23 - Arnhem laat zien wat we wél met elkaar kunnen delen op 4 mei

Op welke manier staan wij dit jaar met elkaar stil tijdens de dodenherdenking op 4 mei om 20.00 uur? Die vraag stelden Stichting Viering Nationale Feest- en Gedenkdagen, Toneelgroep Oostpool, het Gelders Orkest en gemeente Arnhem zichzelf nu we vanwege de coronamaatregelen niet samen kunnen komen. Lees of bekijk hier het antwoord.

Foto: Gemeente Arnhem

08:57 - Onderzoeksbureau: drukte in winkelstraten nu op 40 procent

Elke week wordt het iets drukker in de winkelstraten, concludeert onderzoeksbureau Locatus. Begin april lag het aantal bezoekers op zo'n 25 procent van wat het voor de coronacrsisis was. Aan het einde van de maand lag dat volgens de onderzoekers op ongeveer 40 procent. Het zonnige weer speelt daarbij waarschijnlijk een grote rol.

Het bedrijf baseert zich op meetgegevens uit winkelstraten in tien grote steden. Hun systeem telt automatisch het aantal passerende mobieltjes.

De toegenomen drukte leidt niet automatisch tot problemen, legt projectleider Gert-Jan Slob uit in het NOS Radio 1 Journaal. 'Niet zolang we op 40 procent van de aantallen van voor de uitbraak zitten en als mensen zich netjes aan de regels houden.'

In de meeste winkelstraten is er voldoende ruimte om afstand te houden. Maar er zijn een aantal uitzonderingen, zoals de Nieuwendijk in Amsterdam of de Beurstraverse in Rotterdam. Daar kunnen op termijn problemen ontstaan als er geen maatregelen worden genomen, zegt Slob.

Zo rustig was het eerste week april in de Arnhemse binnenstad. Foto: Omroep Gelderland

07:39 - Het wordt steeds drukker op straat

Het wordt drukker op straat, schrijft het NRC zaterdag. Volgens Sander van der Drift van mobiliteitsbureau DAT.Mobility zien we dat terug in het Nederlandse Verplaatsingspanel (NVP), waar alle verplaatsingen van zo'n 5000 Nederlanders via een smartphone-app bijgehouden worden. 'Je ziet in alle databronnen dat het sinds enkele weken weer wat drukker wordt.'

Zeker in de laatste drie weken stijgt het aantal, de afstand en de duur van verplaatsingen van Nederlanders, zegt Van der Drift in de krant.

06:57 - Dagelijks aantal coronadoden in Duitsland duikt onder de 100

Voor het eerst in lange tijd zijn er in Duitsland minder dan 100 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De afgelopen 24 uur zijn er 94 doden geregistreerd, fors minder dan de dag daarvoor. Toen stierven nog 173 mensen. Dat meldt het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM.

Het aantal bekende besmettingen in Duitsland nam de afgelopen 24 uur toe met 945 nieuwe gevallen. In totaal is het coronavirus nu bij meer dan 161.703 mensen vastgesteld in het land, 6575 zijn overleden als gevolg van het longvirus.