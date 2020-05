12 nieuwe coronaslachtoffers in Gelderland, 15 patiënten naar het ziekenhuis

Het aantal coronadoden in onze provincie is met 12 opgelopen. Het aantal dodelijke slachtoffers door corona bedroeg maandag in Gelderland 607. Dat meldt het RIVM in de nieuwste cijfers.

In Gelderland kwamen er 15 ziekenhuisopnames bij, wat het totaal op 1353 brengt. Bij 5311 inwoners is het virus nu vastgesteld, 29 meer dan gisteren.

Kijk op de kaart naar de coronacijfers in jouw gemeente. Klik voor uitgebreide info. De tekst gaat daaronder verder.

De cijfers van het aantal doden, ziekenhuisopnames en coronabesmettingen liggen in werkelijkheid hoger. Niet iedereen wordt getest op het coronavirus en niet van alle overlijdensgevallen is al meteen duidelijk wat de oorzaak is.

Landelijke cijfers

In heel Nederland zijn nu zeker 5.168 mensen aan het coronavirus overleden, 86 meer dan een dag eerder werd gemeld. Er zijn nog eens 89 patiënten in het ziekenhuis opgenomen. Dat brengt het totaal op 11.126 mensen die met het coronavirus in het ziekenhuis zijn opgenomen of opgenomen zijn geweest.



Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in ons land is inmiddels over de 41.000. Met de 317 besmettingen die de afgelopen 24 uur zijn gemeld, staat het totaal nu op 41.087.

