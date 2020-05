De burgemeester van Wageningen verheugt zich stiekem al op de volgende Bevrijdingsdag

'Normaal zou het hier wemelen van de mensen, nu is het leeg', ziet de burgemeester vanaf het bordes bij de Markt in Wageningen. 'Gisteravond fietste ik door de Hoogstraat, waar het normaal heel druk is in de nacht van 4 op 5 mei met veel studenten die daar wonen. Er was helemaal niemand. Een heel raar gevoel om zo naar huis te fietsen.'

Bekijk het interview. De tekst gaat daaronder verder.

'Ik realiseer me dat we de vrijheid vieren en de vrijheid heel dankbaar moeten zijn. Door al die beperkingen zie je nog meer wat de mensen, die de oorlog hebben meegemaakt, hebben meegemaakt. Wat het betekent om geen vrijheid te kennen. En dat maakt mij op deze feestdag toch een beetje dankbaar.'

Ingetogen, maar gemeend

De burgemeester heeft erop gehamerd dat iedereen thuis blijft. 'We staan alleen in een heel kleine setting stil bij de vrijheid. Het is wel belangrijk om daarbij stil te staan, want 75 jaar vrijheid is bevochten. Normaal staan we daar ieder jaar op 5 mei uitgebreid bij stil, groots met prachtige, lange speeches. Nu zal dat heel ingetogen zijn, maar niet minder gemeend.'

Burgemeester Van Rumund op de plek waar normaal het hoofdpodium zou staan. Foto: Omroep Gelderland

Het zou eigenlijk de laatste Bevrijdingsdag zijn voor Van Rumund als burgemeester. 'Ja, maar toen de coronacrisis net begon en de procedures voor benoemingen van burgemeesters werden stilgelegd, heeft de gemeenteraad mij gevraagd of ik nog wat langer wilde aanblijven. Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Want ik wil graag langer burgemeester blijven in deze uitzonderlijke situatie. Als het helpt om uit deze crisis te komen en steun te geven in deze stad. Het is een hele spannende crisis voor de mensen die dat direct treft. Dat levert veel verdriet, zorgen en angst op. Daaromheen zit ook heel veel angst en zorg over hoe we hier weer uitkomen. In zo'n lokale gemeenschap moeten we met elkaar de schouders eronder zetten.'

Volgend jaar beter

'Ik blijf burgemeester tot 1 juni 2021 en daarna ga ik met pensioen. Dat doe ik van harte en ik heb hoop dat er volgend jaar op 4 en 5 mei meer ruimte is om met elkaar fysiek in de nabijheid die vrijheid te kunnen vieren. Daar verheug ik mij stiekem al op. Maar nu is er een heel bescheiden eerbetoon aan onze bevrijders, waar niemand bij welkom is. Dat vind ik heel onprettig om te zeggen. Het is zo onnatuurlijk, maar we doen het om de volksgezondheid te dienen in de hoop dat we snel het coronavirus onder de knie krijgen.'



Foto: Omroep Gelderland