COLUMN | Leen Looijen: 'Vrijheid gaat boven alles'

4 en 5 mei, het zijn de dagen waarop we onze oorlogsdoden herdenken en vervolgens onze bevrijding vieren. Ik ben vlak na de oorlog geboren, maar ik ken de verschrikkelijke verhalen van mijn vader en moeder en van mijn opa en oma.

De vrouwen werden geëvacueerd. Via het Albertinum klooster in Nijmegen werden ze naar Geraardsbergen in België gebracht. Op een laadbak van een vrachtwagen. Het was 5 december, de geboortedag van mijn moeder. Aan het einde van die vijfde december zei ze tegen mijn oma: 'Volgens mij was ik vandaag jarig.'

De Muur

In Geraardsbergen werden ze ondergebracht bij geweldige mensen.Toen ik nog een kind was bezochten we deze mensen ieder jaar. Wielrennen is na voetbal mijn tweede sport geworden. Ieder jaar als ik naar de Ronde van Vlaanderen kijk en de renners de Muur van Geraardsbergen zie beklimmen denk ik aan hen.

Lopend naar huis

Toen mijn familie na de oorlog thuis kwam lag alles in puin. De vrouwen dachten dat mijn opa dood was, maar na 3 maanden kwam hij plotseling lopend naar huis. Als er later weer een stroom vluchtelingen Nederland binnen wilde komen zei mijn moeder altijd: Laten we die mensen helpen, ze hebben ons vroeger ook in België opgevangen.

Vergelijking

Ik loop of fiets ieder jaar naar het herdenkingsmonument in Berg en Dal of naar de Waaldijk in Oosterhout. Vrijheid gaat voor en boven alles! Corona wordt in deze tijd ook wel met oorlog vergeleken. Maar ik denk dat deze vergelijking weinig hout snijdt. Er zijn nu wat versoepelingen en veel mensen roepen alweer dat Nederland over een een tijdje losgaat. Ik denk echter we pas weer in ons normale (sport) leven terecht komen als er een vaccin is gevonden.

Gebrekkig

Komen we bij voetbal, de meest belangrijke bijzaak in het leven. Veel herrie was er rond de beslissing van de KNVB om De Graafschap en Cambuur niet te laten promoveren. De grootste fout van de bond was natuurlijk de gebrekkige communicatie. Voor de publieke opinie is en voelt het oneerlijk. Bovendien zijn De Graafschap en Cambuur veel sympathieker dan clubs als ADO (wanbeleid ) en RKC Waalwijk (klein achterland).

Als de grote clubs in de eredivisie tijdens een Algemene Vergadering instemmen met 20 clubs dan zie ik het toch die kant op gaan. Nog voor het kort geding van De Graafschap op 8 mei.

De keukenkampioen divisie wordt dan financieel gecompenseerd en aan het eind van het komend seizoen promoveren er drie of vier clubs naar de eredivisie. We wachten het af.

Blijf allemaal gezond. Gezondheid en vrijheid zijn de belangrijkste zaken in het leven. Sta daar vandaag nog eens extra bij stil.