Ron de Groot keert als assistent terug bij eerste elftal NEC

De club heeft het nog niet officieel bevestigd, maar bronnen rondom NEC doen dat wel.

Ron de Groot speelde van 1979 tot 1988 voor de Nijmeegse club. In de jaren 90 werd hij assistent-trainer en in 1999 werd hij voor het eerst interim-trainer toen Jim Calderwood naar Schotland vertrok. Met De Groot haalde NEC in 2000 de bekerfinale. Daarna werd hij weer assistent van Johan Neeskens en Cees Lok. In 2006 was hij opnieuw interim-trainer na het plotselinge vertrek van Lok. Als assistent van Mario Been speelde De Groot een belangrijke rol in de succesvolle UEFA-cup campagne van 2008 met zijn wedstrijdanalyses.

Nog twee keer interim-trainer

In 2009 werd hij getroffen door een hartstilstand. Hij revalideerde en keerde terug als assistent. In 2013 was hij weer even interim-trainer na het ontslag van Alex Pastoor. In 2016 ging De Groot tijdelijk weg bij het eerste elftal. Hij werd trainer van Jong NEC, maar toen Peter Hyballa werd ontslagen, keerde hij terug als interim-trainer. Met De Groot won NEC de eerste vier wedstrijden, maar na het tweeluk met NAC volgde degradatie. In 2017 werd er wel een tribune in stadion De Goffert naar hem vernoemd.

Hij keerde daarna terug naar Jong NEC, maar ruim een jaar geleden werd er weer een beroep op hem gedaan na het ontslag van Jack de Gier. De Groot maakte samen met Adrie Bogers en Rogier Meijer het seizoen af, maar ondanks zes overwinningen in acht wedstrijden werd geen promotie bewerkstelligd.

De Groot was afgelopen seizoen opnieuw trainer van Jong NEC, maar dat elftal bestaat niet meer. Hij kon naar verluidt een functie krijgen in de scouting of elders in de jeugdacademie, maar is ingegaan op het aanbod om assistent van Meijer te worden.