'We moeten ook slachtoffers van corona gaan herdenken', zegt burgemeester

'Ook deze huidige tijd is een tijd die we in de toekomst moeten blijven verhalen.' Die woorden sprak burgemeester Jacqueline Koops tijdens de Dodenherdenking in Heerde. Ze stond daarmee stil bij de slachtoffers uit het zwaar door corona getroffen dorp.

De burgemeester begon haar toespraak met het noemen van meer dan 60 namen van overleden burgers, militairen, verzetsmensen, joden uit het dorp en geallieerde vliegeniers, die tijdens de Tweede Wereldoorlog en de strijd in Indië het leven lieten. Ze stond stil bij de oorlogsverhalen van Heerdenaren, die de afgelopen week verteld hadden moeten worden. Vanwege corona is dat niet gelukt, hoewel er wel twee boeken over Heerde in de oorlog verschenen.

Onzichtbare vijand

En de burgemeester vond dus ook dat corona in de toekomst ook herdacht moet worden. 'Om de mensen te herdenken die het slachtoffer zijn geworden van het coronavirus, de onzichtbare vijand van onze tijd, zoals we op 4 mei altijd de mensen herdenken die slachtoffer werden van de nazi-vijand', legde ze de link tussen Dodenherdenking en corona.

'Maar ook om lering te blijven trekken uit wat we nu meemaken. Om respect te blijven houden voor al die beroepsgroepen die nu als vitaal worden gezien, waaronder de zorg en het onderwijs. Om te blijven beseffen, dat er altijd weer een nieuwe vijand op kan doemen en daarmee de vrijheid die we kennen extra diep te kunnen beleven.'

De burgemeester greep in haar toespraak ook terug op een rede van een van haar voorgangers. Burgemeester Van Meurs sprak in 1852 over een 'besmettelijke ziekte', die in 1810 drie maanden lang Heerde had geteisterd. 'Meer dan 100 mensen, meestal van middelbare jaren, bijzonder van het mannelijk geslacht werden daarvan het slagtoffer', sprak de oud-burgemeester destijds.

'Herstelling'

'God gaf herstelling en wij geraakten weder tot rust', sloot Van Meurs destijds het verhaal af. Burgemeester Koops zag een parallel met de huidige tijd, waarin Heerde zwaar getroffen is door corona. Naar schatting zijn in de gemeente minstens 50 mensen overleden aan het virus. Ze bad daarom in haar toespraak dat 'God ook nu weer 'herstelling' geeft.'

Zie ook: Burgemeester van Heerde was heel ziek, maar maakt zich vooral zorgen om haar inwoners