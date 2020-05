Wat goéééd! Familie Meiland maakt nu al reclame voor de Achterhoek

'Ja, we krijgen echt heel veel berichtjes binnen, heel grappig', zo zegt Dion Teloh van Trots op de Achterhoek. Dat bedrijf kwam via, via in contact met de familie.

'Niet via een management, maar via ons eigen netwerk. We konden zo rechtstreeks praten met de familie. Toen hebben we ze wat Achterhoekse producten opgestuurd en kregen we deze foto als verrassing terug.'

Foto: Trotsopdeachterhoek.nl

Goede promotie

En dat betekent nu goede promotie voor het bedrijf. Want het programma van de familie Meiland trekt miljoenen kijkers. 'Maar het is niet alleen promotie voor ons bedrijf, maar ook voor de Achterhoek. Het is leuk voor de Achterhoek om te zien dat ze met trots hier komen wonen, maar voor de familie is het ook leuk om te zien dat de Achterhoekers het leuk vinden dat ze hier komen.'

En dat laatste is niet gelogen, dat is wel te zien op de foto. 'Het is toch een hele leuke foto. De familie staat er echt leuk en trots op. En zelfs de babysokjes passen goed.'

Voor Teloh blijft er nu nog één wens over. 'Nu is het te hopen dat ze de producten ook nog eens aantrekken tijdens een aflevering hè? Dat zou helemaal leuk zijn.'

