Dodenherdenking in coronatijd, dat vraagt om creativiteit

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Dus lopen Adri Breure van het 4 mei Comité en wethouder Nanne van Dellen rond het middaguur met zijn tweetjes met een krans tussen hen in -ja, precies op anderhalve meter afstand- naar het oorlogsmonument op de begraafplaats achter de kerk in Giesbeek. Beide heren hebben zich voor deze gelegenheid vrijwel geheel in pak gestoken: 'Het is toch een plechtig en serieus iets, dan wil je er toch netjes uitzien, ook al is er geen publiek bij', vindt Breure.

Taptoe op een geheime locatie

Het moment van de kranslegging is niet bekend gemaakt aan de inwoners. 'We willen niet dat er alsnog mensen komen kijken, daarom hebben we het stilgehouden.' Wel wordt alles vastgelegd op camera, zodat iedereen het later online toch nog kan 'bijwonen'. 'Ook in de avond zal er op verschillende plekken de taptoe te horen zijn, maar waar er gespeeld wordt, blijft ook geheim.'

De gemeente Zevenaar ondersteunt deze kleine alternatieve herdenking: 'Veel mensen zijn toch een tijd lang bezig geweest met de organisatie van de deze dag en dat kan nu allemaal niet doorgaan. Dan is het wel mooi dat we op deze manier toch nog iets kunnen doen', aldus wethouder Van Dellen.

Ook in de andere twee dorpen -Lathum en Angerlo- leggen mensen van het 4 mei Comité kransen bij de oorlogsmonumenten. 'En volgend jaar krijgen we vast een nieuwe kans om het wel uitgebreider en met publiek te doen', zegt Adri Breure optimistisch.