Wijnhoeve geeft mensen in psychische nood ritme en structuur

Voor iedereen is het moeilijk om nu 'gedwongen' thuis te zitten. Maar voor mensen die toch al psychische problemen hebben, is de nood nog groter. Zeker als ze door alle coronamaatregels ook niet terecht kunnen bij hun reguliere dagbesteding of therapie. Bij wijnhoeve Colonjes in Groesbeek hebben ze wel de ruimte om deze mensen - coronaproof - op te vangen.

In de vroege ochtend als de zon net schijnt inspecteert eigenaar Adam Dijkstra zijn wijngaard. 'Er moet worden geschoffeld, struiken aan de paaltjes worden gebonden en enkele draden worden vervangen zodat de druivenstruiken genoeg steun hebben', zegt hij.

Genoeg werk dus voor de mensen van re-integratieproject Op De Toekomst. Om negen uur stipt komen ze. 'Hier hebben ze letterlijk ruimte om in de buitenlucht op gezonde afstand te blijven. Als de muren op je afkomen, is het hier letterlijk een verademing', zegt projectleider Dirk Vreugdenhil van Stichting Op de Toekomst. Zij werken al sinds 2016 samen met de wijnhoeve, waar ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen in een re-integratietraject.

Vreugdenhil: 'Daarbij gaat het ook vaak om mensen die psychisch in de problemen zijn gekomen. Ik zag om me heen mensen die in de knel kwamen door alle maatregelen. Dan weet je dat er mensen zijn die hier echt door in de problemen komen, omdat ze niet op hun gebruikelijke plek terecht kunnen.'

Horizon

Ze namen contact op met de regionale werkbedrijven voor de gemeenten rond Nijmegen. Maandag zijn ze begonnen met de eerste cliënt. 'Het is nog te vroeg om te zeggen dat het een succes is. We zijn net begonnen. Maar we weten uit ervaring dat deze plek, waar mensen letterlijk een horizon zien, goed werkt om los te laten.'

Ze hebben er nu de ruimte, omdat er van hun eigen cliënten op dit moment ook verschillende zijn die thuis zitten. Vreugdenhil: 'Omdat ze zelf ziek zijn of zorg dragen voor mensen die ziek zijn. Daardoor hebben we nu ruimte om anderen op te vangen.'

Ritme en structuur

Op de wijnhoeve is het niet alleen praten. Er moet ook aangepakt worden. Vreugdenhil: 'Het verschilt natuurlijk per persoon en zelfs per dag wat mensen nodig hebben. Maar we kunnen ze hier structuur en ritme geven. Soms is het prettig om juist al werkend te praten. Als je iets te doen hebt, maakt dat je hoofd leger en komt er ruimte. En soms is het nodig om even te gaan zitten om te praten. We bekijken het per cliënt en per dag.'

Vreugdenhil ziet ook een voordeel in de hele moeilijke tijd waar we nu allemaal doorheen gaan. 'Dat we eindelijk allemaal een beetje kunnen invoelen hoe het is als je in een sociaal isolement zit.'