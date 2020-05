Primeur in Duiven: kuchschermen tussen chauffeur en bijrijder

Sinds een paar weken bieden ze de ‘kuchschermen’ aan, zegt Jan van de Weerd van het bedrijf Buitink Technology in Duiven, dat normaal gesproken vooral levert aan de bouw en de transportsector. Flinterdunne, doorzichtige wanden die het coronavirus tegenhouden.

Sportscholen, taxi's, kantoren en horeca

Van de Weerd: ‘We hebben nu heel veel aanvragen van sportscholen bijvoorbeeld'. De eerste fysiotherapeut krijgt volgende week de plastic wanden geleverd, op een locatie waar sportbegeleiding wordt gegeven. Maar ook vanuit de taxiwereld is er veel vraag. En ook schermen voor kantoren, zodat de werkplekken niet op anderhalve meter van elkaar hoeven. En we verwachten ook veel vraag uit de horeca, als die weer open mogen. Onze schermen zijn niet wat wij Ali Baba-oplossingen noemen, een stukje plexiglas met een paar touwtjes eraan. Nee, wij werken met een folie die geen geluid absorbeert, het is geurloos en brandveilig.'

Tekst gaat verder onder video:

Primeur

De folie waarmee het bedrijf werkt is ook buigzaam. In tegenstelling tot plexiglas of andere harde materialen is er geen risico op harde stukken die afbreken bij bijvoorbeeld een ongeluk. Jan van de Weerd achter het nieuwe scherm

‘Het zijn een soort opblaasbare schermen, te vergelijken met een luchtbed. Ze passen op elke taxi. En we hebben nu ook een opblaasbaar scherm ontwikkeld voor tussen de chauffeur en de bijrijder. Een wereldprimeur, die we ook hebben gepatenteerd. Het is in één minuut opgeblazen en heel makkelijk aan te brengen.