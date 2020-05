Voetballers weer aan de bak, corona-trainingen van start

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

In groepjes van zes werd aan de conditie gewerkt en ook kwam de bal er nog even aan te pas. Vitesse en De Graafschap trainden achter gesloten deuren. Bij NEC waren de media welkom, maar van achter het hek rondom trainingscomplex De Eendracht.

De doelmannen konden wel een normale training afwerken, want bij keeperstraining zijn de corona-regels moeiteloos te handhaven. 'Ja, we hadden het er al over het ons groepje keepers', vertelt NEC-doelman Mattijs Branderhorst.

'We hadden eigenlijk al veel eerder kunnen trainen. We houden anderhalve meter afstand en trainen al in een groepje van drie. In die zin was het al eerder mogelijk geweest, maar we konden de velden nog niet op. Maar blij dat we eindelijk weer bezig kunnen zijn.'

Eigen verantwoordelijkheid

Aanvoerder Rens van Eijden vond het prettig om weer bij NEC op het veld te staan. 'Fijn om hier weer te zijn. We hebben een conditieblok gepakt om te kijken hoe iedereen ervoor staat.'

'Ik heb thuis niet zoveel kunnen doen. Ik heb een redelijk oud huis, dus als ik daar iets ga doen breek ik de tent af. Maar ik kan gewoon naar buiten. En ik heb met de fysio één-op-één getraind. Het is je eigen verantwoordelijkheid om fit te blijven. Het is een onzekere periode. Het is een beetje behelpen, maar we proberen er het beste van te maken.'

Veel onzekerheid

Mattijs Branderhorst vraagt zich af wanneer er weer echt wordt gevoetbald. 'Ja en hoe gaat dat zijn. Met publiek of zonder, zijn het al meteen competitiewedstrijden of eerst oefenwedstrijden? Nog heel veel onzekerheid, maar het is een mooie eerste stap dat we in ieder geval weer het veld op kunnen.'