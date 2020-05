Koor Heerde verloor zes leden aan corona: 40 procent werd ziek

Een foto van het 75-jarig bestaan van het koor maakt het pijnlijk zichtbaar. Zes leden op die foto zijn er niet meer. ‘Triest, heel triest', zegt koorvoorzitter Martin Eikelboom. Hij is er stil van als hij heeft aangewezen wie zijn ontvallen. ‘Deze man haalde altijd het oud papier op, en deze was nog geen 70 jaar, en met deze had ik altijd pittige discussies.’

Op de foto staat ook een opdracht: 75 jaar De Lofzang - Opdat de Lofzang gaande blijft: ‘We hebben een duidelijke taak. Wij moeten doorgaan.’

Iedere maandag repetitie

De laatste repetitie was in Welgelegen, een statig gebouw in het centrum van Heerde. 46 jaar lang werden in de grote zaal iedere maandag koorrepetities gehouden. Toen op 12 maart bijeenkomsten voor meer dan honderd mensen werden verboden, was dat voor het bestuur aanleiding om de repetities voorlopig af te blazen. ‘Wij repeteren met een man of tachtig, maar een groot deel valt vanwege de leeftijd wel in de risicogroep, dus we vonden het verstandig om de repetities tot nader orde af te gelasten.’

'Niet te bevatten'

Die beslissing bleek een hele verstandige, maar kwam waarschijnlijk net een paar dagen te laat. Na die laatste repetitie werd het ene na het andere koorlid ziek. ‘Ik ben zelf ook ziek geweest', aldus de voorzitter (67). ‘Al weet ik natuurlijk officieel niet of het corona was.’

Zo’n 35 tot 40 procent van de leden wordt ziek en zes mannen overlijden. ‘Dat is niet te bevatten’, zegt voorzitter Eikelboom.

Het bestuur deelt het koor op in delen en houdt telefonisch contact met de leden. Al is dat natuurlijk heel wat anders dan de wekelijkse samenkomsten: ‘Wij zijn geen enorme praters. We bidden en zingen samen, dat zorgt voor die enorme verbondenheid.’ Als één van de leden ons ontvalt, dan zingt het koor vaak op de uitvaart. Ook daar is nu geen sprake van. Er wordt een bloemetje namens de koorleden op het graf gelegd.

Koffiedrinkers zwaar getroffen

In de repetitieruimte is het nu stil. De stoelen staan opgestapeld. Over de piano zit een beschermhoes. Leden van het koor hebben proberen te ontdekken wanneer het virus om zich heen heeft geslagen. Eikelboom: ‘Dat was waarschijnlijk tijdens de pauze. De koffiedrinkers staan altijd aan het loket in de hal, degenen die fris of een borreltje drinken blijven hier in de zaal. Het gros van de besmettingen is bij de koffiedrinkers.’

Liefde voor God

Als je gemene deler is om samen te zingen, hoe wrang is het dan dat je juist dát nu niet mag doen? ‘We zouden dolgraag weer samenkomen, maar veiligheid gaat boven alles’, zegt Eikelboom.

'Er is geen ruimte in de omgeving die ons in de anderhalvemetermaatschappij onderdak zou kunnen bieden, want als je zingt is anderhalve meter afstand niet voldoende.’

Voor ons wil hij wel een stukje laten horen: ‘Groot is uw trouw, o Heer’, klinkt het door de ruimte. ‘Heerlijk om te zingen, de liefde voor God heeft voor mij heeft de overhand. Wij zijn gelovige mensen met een geweldig vooruitzicht. Hoe verschrikkelijk het ook is wat er nu gebeurt, we hebben altijd dat vooruitzicht.’

Wanneer er weer gezongen kan worden, is echt nog onduidelijk, evenals waar. Want Welgelegen is vanaf deze zomer verkocht. De heren zullen dus niet terugkeren naar hun vertrouwde plek.

Het interview met Martin Eikelboom komt uitgebreid aan bod in een documentaire die Omroep Gelderland nu aan het maken is over Heerde en corona. Eind mei wordt deze uitgezonden.

