CORONACOLUMN | 'Wees flexibel en organiseer dit jaar de Corona Vierdaagse'

Prominenten uit de Gelderse sportwereld geven in een column hun mening. Wat voor gevolgen heeft de coronacrisis voor ze en wat is het toekomstperspectief? Vandaag Sjors Röttger (Winterswijk), algemeen directeur van het Nederlands Handbal Verbond en voormalig bondscoach.

'Omdat ik nog meer dan vroeger achter mijn bureau zit en online vergaderen veel energie kost, is het fijn dat ik iedere dag ook even naar buiten kan. Wandelen, fietsen of lekker dribbelen. Vroeger was dat echt hardlopen..

Met het nieuws dat kinderen weer mochten sporten was ik oprecht blij. En wat was en ben ik trots dat verenigingen de handschoen direct oppakten om de jeugd op te vangen. Het is prachtig om te zien dat verenigingen met elkaar samenwerken, want dat is waar het om draait. Zeker in deze bizarre tijden.'

Sociaal verder

'Rivaliteit staat nu terecht op een zijspoor: de verenigingen zetten de jeugd en straks hopelijk ook de volwassenen boven de sportieve prestatie. Wanneer we dat doorzetten gaat deze tijd ons sociaal verder brengen. Het gevoel van samen iets doen is altijd van belang, maar het zal ons de komende tijd ook echt helpen bij welke uitdaging dan ook.'

Foto: NHV

'Helaas zie ik ook dat bepaalde sporten en bonden geld belangrijker vinden dan bewegen en elkaar helpen. Dat is jammer en ik vind het ook raar. In de basis is sport namelijk niet bedacht als verdienmodel. Het gaat erom je te meten met anderen, goed presteren en vooral plezier hebben. Dat was en is het idee achter sport.'

Enorme begrotingen

'Het gaat nu even niet over geld, het gaat om kinderen, om gezondheid en het steunen van meer dan 20 duizend verenigingen. Het gaat nu niet over sportbonden met voldoende financiën en clubs met enorme begrotingen. Geld moet niet de waarde van sport bepalen. Het gaat over de kleinere bonden die hun verenigingen willen helpen en kleine verenigingen waar de jongste jeugd weer moet kunnen sporten.

Denk nu dus even niet aan al die miljoenen, aan hoge salarissen of aan alleen jezelf. Denk aan anderen, help anderen, zodat iedereen zo snel mogelijk weer kan sporten. En, alleen ben je wel sneller, maar samen kom je toch verder.'

Wees flexibel

'En als ik het dan toch heb over gezondheid en bewegen. Graag doe ik een dringende oproep aan de organisaties van de Nijmeegse 4 Daagse en de Airbornemars in Oosterbeek. Ik lees en hoor veel pessimistische verhalen nu deze iconische wandeltochten niet door kunnen gaan. Financiële problemen dreigen, ik snap het wel. Maar juist nu, denk in oplossingen en wees flexibel. Laat de regels en principes vallen en kom met nieuwe ideeën.'

De Corona 2020 4Daagse

'Geef de lopers vier maanden de tijd om de afstanden toch te lopen. Waar u maar wilt, en als u zoals ik in de buurt van Nijmegen woont zoveel mogelijk op de oorspronkelijke routes. Door een 4 daagse App kan ook gewoon gecontroleerd worden of er gelopen is. En natuurlijk betalen we gewoon. Je loopt vier keer 30 kilometer, zorgt voor bewijsvoering en zorgt dat het evenement in leven blijft. En iedereen ontvangt natuurlijk de 4Daagse medaille van 2020, want die lagen natuurlijk al lang klaar.

Is dit niet prachtig? Er komt genoeg geld binnen en volgende jaar lopen we samen weer de echte Nijmeegse 4 daagse. Dit gaat over solidariteit en bewegen of gaan we regels maken toch belangrijker vinden dan bewegen en elkaar helpen en bewegen. Airbornemars in Oosterbeek; doe gewoon mee met dit idee!'