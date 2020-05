Een biertje of wijntje drinken in de stad, het zorgt voor kopzorgen

De roep om meer terrasruimte, als de horeca straks onder voorwaarden weer open mag, noemt de Arnhemse wethouder Jan van Dellen 'heel begrijpelijk'. Die mogelijkheden worden volgens hem bekeken. 'Dat proces is in volle gang.'

Hij reageert daarmee onder meer op de oproep van zijn eigen VVD in Utrecht en de lokale D66-fractie in het Algemeen Dagblad dat de binnenstad daar in de zomerperiode 'één groot terras mag worden'. 'Ook in Arnhem wordt uiteraard op allerlei niveaus nagedacht over de 1,5 meter samenleving', volgens de wethouder.

'Bewoners, passanten en hulpdiensten'

Maar dat moet wel in overleg en samenspraak met meerdere partijen, tempert Van Dellen de verwachtingen. 'Immers, de openbare ruimte moet ook toegankelijk zijn voor bewoners, passanten en hulpdiensten.'

Voorzitter van de Arnhemse Ondernemersvereniging Korenmarkt, Liesbeth de Zoete, is nog niet direct enthousiast over de mogelijkheden. 'Het blijft héél moeilijk met 1,5 meter', stelt zij. 'Denk aan bediening, mensen die er tussendoor lopen op zoek naar een tafeltje of stoelen die verschuiven.'

'Tof idee'

'Ik denk dat het een tof idee is', reageert Wouter Janssen, eigenaar van Café 't Huys, op het Utrechtse initiatief. 'Alleen heb je in Utrecht pleinen zoals Neude waar permanent een deel leeggelaten wordt en nu mag worden gevuld. Dat gaat bijvoorbeeld voor de Korenmarkt niet echt op. Want op de route’s van de brandweer, ambulance en politie na, staat alles al vol naar mijn idee.'

Aan de andere kant van de stad is volgens Janssen 'veel meer ruimte'. 'Dus daar zou dit een optie zijn.' Hij ziet wel een risico dat sommige ondernemers zich benadeeld zullen voelen als driekwart van hun collega's 'een veel groter terras krijgen'.

'Elke extra meter is de moeite'

VVD-raadslid Bas van Es ziet zelfs op de Korenmarkt nog wel mogelijkheden. 'Elke extra meter is de moeite waard in deze zware tijden.' Het gaat er volgens Van Es om dat ondernemers zo min mogelijk hoeven in te leveren op hun capaciteit en daarnaast de mogelijkheid hebben om uitgiftepunten op het terras te creëren.

'Ik weet zeker dat er veel creatieve ideeën zijn bij de ondernemers zelf', veronderstelt fractievoorzitter Sabine Andeweg (D66). 'En daar waar dat nodig en mogelijk is, moeten we natuurlijk de regels versoepelen.'

'Foodtruck-achtige bars in de buitenlucht'

CDA en Arnhem Centraal stelden afgelopen weekend raadsvragen en willen van de wethouder weten wanneer ze een voorstel met uitgewerkte concepten kunnen verwachten. Daarbij wordt naast terrasuitbreiding het 'toestaan van foodtruck-achtige bars in de buitenlucht' geopperd.

Zie ook: Korenmarkt: 'Veel horeca-ondernemers denken het niet te redden'