Bart van Rooij zo goed als rond met NEC over contractverlenging

De 18-jarige rechtsback was al een tijdje in gesprek met de Nijmeegse club. 'We zijn er zo goed als over uit. Het is bijna rond. Maar de vraag is wanneer we weer mogen voetballen. Hoe langer we niet spelen, hoe gretiger ik word om in De Goffert te staan.'

Bart van Rooij werd ruim een jaar geleden aan de A-selectie toegevoegd. Dit seizoen begon hij op de bank, maar na vijf wedstrijden kreeg hij een kans in de basis en bleef hij vaste keus. Hij geldt als één van de revelaties van NEC dit seizoen.

Zijn contract loopt volgende zomer af en er is al heel wat belangstelling voor de jonge verdediger.

