Coronaregels worden niet nageleefd bij Molukse demonstratie

Het was niet de verwachting dat de demonstratie van Molukkers afgelopen zaterdag in Vaassen zo druk bezocht zou worden. Dat zegt één van de organisatoren.

Op een filmpje op YouTube en Facebook is te zien hoe naar schatting van een aanwezige fotograaf 100 tot 150 mensen in de optocht liepen, zonder anderhalve meter afstand te bewaren.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

In Vaassen hielden Molukkers afgelopen zaterdag 2 mei een solidariteitsmars. Die werd gehouden omdat, tijdens de onafhankelijkheidsviering van de Republiek Maluku Selatan (RMS) op 25 april in Indonesië, mensen opgepakt werden toen zij de Molukse vlag toonden.

Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International zijn daarbij door de Indonesische autoriteiten zeven mensen opgepakt omdat ze de Molukse vlag hesen. Amnesty eist de vrijlating van die mensen.

Officieel toestemming

Een van de organisatoren van de tocht zaterdag in Vaassen, Nachay Salakory, zegt dat er officieel door de gemeente toestemming is verleend voor het houden van de tocht: 'We hebben het donderdag officieel aangevraagd. We hadden gerekend op 30 tot 50 man.'

Op verschillende plaatsen door heel het land werden dit soort bijeenkomsten gehouden. Die hadden meestal geen toestemming. Salakory zegt daarover: 'We wilden het eerst ook zonder toestemming doen, maar toen zei de wijkagent dat we het eerst aan moesten vragen. Het mocht legaal doorgaan. De wijkagent was er ook bij aanwezig.' Volgens Salakory was het onverwacht druk bij de demonstratie.

Reactie gemeente

Uiteraard hebben we bij de gemeente navraag gedaan of er werkelijk toestemming is verleend en waarom het doorging met zoveel mensen. Daar hebben we nog geen antwoord op gekregen.

Zie ook: Molukkers zwaaien RMS-vlag voor hun vaderland: ‘We laten ons niet onderdrukken’