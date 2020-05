Teststraat op corona bij bioscoop in Ede

De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) opent woensdag een coronateststraat in Ede bij Pathé. Die komt in een afgesloten ruimte van de bioscoop die apart te betreden is van de filmzalen en ook een eigen parkeerterrein heeft.

Zorgprofessionals, personeel in basisonderwijs, kinderopvangmedewerkers en jeugdtrainers die klachten hebben worden er getest op corona. Er zijn al teststraten in onder meer Arnhem, Nijmegen, Harderwijk, Vaassen en Zelhem.

Met de inzet van twee teststraten denkt de veiligheidsregio tegemoet te kunnen komen aan de verwachte toenemende vraag naar testen.

Burgemeester René Verhulst van Ede is in zijn nopjes met de teststraat. 'De locatie in Ede is dichterbij voor mensen die in het westelijk deel van de veiligheids- en gezondheidsregio wonen en goed bereikbaar vanaf de A12. En zo is er ruimte om meer groepen te testen', zegt Verhulst.

Belangeloos

Voorzitter van de VGGM is de burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch. Hij zegt: 'Nu de kinderen weer aan het sporten zijn, de basisscholen en kinderopvang weer opengaan op 11 mei, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ook de leerkrachten, kinderopvangmedewerkers en jeugdtrainers veilig kunnen werken. Als ze klachten hebben, moet snel duidelijk zijn of ze besmet zijn of niet.'

Pathé in Ede stelt ruimte voor de teststraat belangeloos beschikbaar.

Sinds 6 april kunnen alle zorgmedewerkers die directe zorg verlenen aan patiënten of cliënten getest worden op corona. Het gaat om mensen die minimaal 24 uur symptomen van Covid-19 hebben (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts). Ook mensen met een hoger risico op een ernstig verloop van de ziekte kunnen getest worden. Daarnaast is de teststraat voor professionals bij de politie, brandweer en handhaving en toezicht.