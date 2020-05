Geldzorgen door corona? 'Trek op tijd aan de bel!'

'Onderneem nu actie.' Die boodschap verspreidt de gemeente Brummen deze week. Ze wil mensen met geldzorgen oproepen om op tijd hulp in te schakelen. Want waar het de eerste weken van de coronamaatregelen rustig bleef bij het Steunpunt Geld en Administratie, kloppen er deze week diverse mensen aan met vragen en financiële problemen als gevolg van de coronacrisis.

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.

Minder banen

'Een heel pijnlijk voorbeeld vind ik iemand die vrij recent aan een nieuwe baan is begonnen', vertelt budgetadviseur Willem van de Bilt. 'Door de baan leek het erop dat de financiële problemen die er waren opgelost konden worden door betaalregelingen. Helaas net begonnen, in de proeftijd, en dan kunnen werkgevers hun medewerker vrij eenvoudig ontslaan. En dat is in dit geval gebeurd, waardoor betrokkene weer terug bij af is.'

Van de Bilt werkt bij het Steunpunt Geld en Administratie, waar hij inwoners helpt op het gebied van financiën. Ondanks de coronacrisis is het er niet drukker dan normaal. 'Wat ik wel meer aantref, is dat mensen problemen krijgen of voorzien met het betalen van de huur.' Ook spreekt de budgetadviseur deze week een inwoner die financieel in de knel komt door een scheiding, waarbij corona de druppel was.

Nog maar het begin

Van de Bilt denkt dat de grote financiële problemen nog gaan komen. 'Mensen hebben nu nog een buffer. En het is zo dat veel mensen straks hun vakantiegeld gaan krijgen en daar zullen ook veel burgers beroep op doen. Maar het is wel goed om te realiseren dat dat op de langere termijn niet de oplossing gaat brengen.'

In Brummen verwachten ze daarom de komende maanden pas echt een toename van het aantal inwoners met financiële problemen. Direct, doordat mensen hun baan verliezen of als zzp'er tijdelijk geen werk hebben, of indirect door bijvoorbeeld een echtscheiding. 'Men verwacht 25 procent meer scheidingen door de coronacrisis. Ook dat kan leiden tot een hoop financiële problemen', vertelt van de Bilt.

'Kom vooral langs'!

Op dit moment zijn er in Nederland een kleine 300.000 werklozen, omgerekend 2,9 procent van de beroepsbevolking. Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelde eind maart dat in het gunstigste geval de werkloosheid dit jaar met 1 procent stijgt, in het meest zwarte scenario kan dit oplopen tot ruim 9 procent.

Het inloopuur bij het Steunpunt Geld en Administratie is ondanks de coronamaatregelen nog steeds één ochtend in de week open. Daarnaast kunnen inwoners bellen of mailen met vragen. De grootste zorg van de medewerkers is dat inwoners te lang blijven doorlopen met financiële problemen. 'Grijp in!', is dan ook het advies aan iedereen.

'Iedere gemeente heeft een schuldhulporganisatie en een steunpunt. Onderneem iets en ga niet achterover zitten, er zijn veel meer mogelijkheden om je financiële problemen op te lossen dan je zelf kan bedenken!'.