'Wijchen en Druten moeten over drie jaar fuseren'

Wijchen en Druten moeten per 1 januari 2023 fuseren. Dat is het advies van onderzoeksbureau Tien. Een samenwerking is er al, maar als de twee nog sterker in de regio willen staan, is het beter als ze uiteindelijk één gemeente worden.

Wijchen en Druten gingen in 2018 een ambtelijke samenwerking aan, wat betekent dat één werkgroep twee gemeenten runt. Om te kijken of die samenwerking loont, vroeg de werkgroep aan onderzoeksbureau Tien om een evaluatie uit te voeren. Daaruit blijkt nu dat de twee gemeenten prima met elkaar door één deur kunnen.

De samenwerking zorgt volgens de evaluatie voor een betere kwaliteit van dienstverlening, meer bestuurskracht in de regio en minder kosten. De onderzoeker stelt voor dat de organisatie doorborduurt op dat succes, maar dat er op de lange termijn meer te halen valt als Wijchen en Druten per 1 januari 2023 fuseren. De beslissing ligt uiteindelijk bij de gemeenteraden.

‘Historisch besluit’

‘Ik denk dat je als grote gemeente uiteindelijk een stuk sterker staat in de regio’, reageert Twan van Bronkhorst, fractievoorzitter van Kernachtig Wijchen. De komende tijd gaat de partij online in gesprek met inwoners om te kijken wat zij van een herindeling vinden. ‘Wijchen blijft altijd Wijchen, ook na een fusie. Het is natuurlijk een historisch besluit, dus daar moeten we de tijd voor nemen.'

‘Dit wordt echt hét item van de komende maanden’, meent Gerard Worm, fractievoorzitter van Kernachtig Druten. ‘Onze ervaring is dat de werkorganisatie na verloop van tijd veel sterker is geworden. Leerpunten die we op hebben gedaan, moeten we nu gebruiken om naar een fusie toe te werken. Dat is een uitdagend en gevoelig proces, dus daar moeten we de Drutense gemeenschap ook sterk bij betrekken.’

Zie ook: