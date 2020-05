Nijmegen wil meer grip op stationsgebied

Grond of panden in het Nijmeegse stationsgebied moeten vanaf nu bij eventuele verkoop eerst aan de gemeente worden aangeboden. Met dat zogenoemde voorkeursrecht wil het college meer grip krijgen op het gebied. Het stationsgebied gaat de komende jaren flink op de schop.

Het stadsbestuur wil het huidige stationsgebied omvormen naar een nieuw werk-woon-verblijfsgebied 'dat past bij de uitdagingen en kansen voor Nijmegen', zo schrijft het college.

Aantrekkelijke stad

Nijmegen is aantrekkelijk om in te wonen en werken en groeit daardoor hard. De verwachting is dat er gemiddeld 1.000 banen per jaar bijkomen en dat er tot tot 2030 zo’n 10.000 woningen gebouwd worden.

Uitgangspunt is dat die groei plaatsvindt binnen de bestaande grenzen van de stad. Dat betekent dat het college op zoek moet naar ruimte voor nieuwe ontwikkeling. Een van de gebieden hiervoor is het stationsgebied. Waar nu nog verouderde kantoorpanden staan, komt na de herontwikkeling een gebied waar het aangenaam wonen, werken en verblijven is, zo zegt het college.

Niet gedwongen vertrekken

In juli moet de gemeenteraad een besluit nemen over het voorkeursrecht. Het college heeft vooruitlopend hierop een voorlopig voorkeursrecht gevestigd, dat vanaf 30 april van kracht is. Het voorkeursrecht is vaker toegepast, bijvoorbeeld in delen van de Waalsprong, het Waalfront en het stadscentrum en recent de Winkelsteeg. Het is van betekenis op het moment dat eigenaren gronden en panden willen verkopen. Het betekent niet dat eigenaren door dit besluit worden gedwongen te stoppen met hun bedrijf.

De gemeente moet snel aan de slag met het stationsgebied omdat dat deel uitmaakt van de onlangs gesloten woondeal met het Rijk. Daarbij wil Nijmegen graag de bestaande bedrijven, instellingen en bewoners betrekken. In de komende periode gaat de gemeente tijdens verschillende bijeenkomsten en ontmoetingen in gesprek met hen. Door de coronacrisis is nog niet duidelijk in welke vorm dat gebeurt.

Woondeal

De Woondeal is een uitgebreid ondersteuningspakket met mogelijkheden voor subsidie, soepelere regels en ondersteuning vanuit de rijksoverheid. Dit maakt het mogelijk sneller woningen te bouwen, waarvan de helft in de categorie ‘betaalbaar.’ De gemeente heeft het gebied nabij station Nijmegen voor de Woondeal aangewezen, omdat uit de ontwerp-Omgevingsvisie blijkt dat hier mogelijkheden zijn voor een goede mix tussen wonen en werken en omdat het gebied een kwaliteitsimpuls kan gebruiken.

Zie ook: Arnhem en Nijmegen willen 60.000 huizen bouwen, tekenen woondeal