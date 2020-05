'Jongeren op illegaal feest hadden boete moeten krijgen', vindt Marcouch

'Zeer betreurenswaardig', noemt burgemeester Ahmed Marcouch het feit dat de tientallen bezoekers van een illegaal feest in Arnhem afgelopen weekend geen boete kregen. 'Niet voor herhaling vatbaar, is hier een zwaar understatement.'

Na een melding over geluidsoverlast aan de Boulevard Heuvelink op de vroege zondagochtend is de politie een kijkje gaan nemen, schrijft de burgervader in een brief aan de gemeenteraad. 'Zij hoorden aan de achterzijde van een pand harde muziek, waarmee luidkeels werd meegezongen. Door de gesloten rolluiken was discoverlichting te zien.'

Zie ook: Illegaal feest met tientallen jongeren stilgelegd in Arnhem

'Twintig personen renden het pand uit'

Toen de aanwezigen de politie zagen waarschuwden zij elkaar en renden twintig personen het pand uit, volgens Marcouch. Door het politie-ingrijpen zouden alle aanwezige personen zijn geïdentificeerd. De organisator kreeg een boete, de feestgangers een officiële waarschuwing.

'Onterecht', meent Marcouch. Met de politie heeft hij afgesproken de gang van zaken rond de beëindiging van het illegale feest 'terdege te evalueren'. 'De tijd van waarschuwen is al een tijdje gepasseerd.'

'Burgemeester baalt er net zo van als wij'

'Helaas is het zo gelopen', stelt CDA-fractievoorzitter Klaartje van Dillen, die Marcouch eerder dit weekend via social media aansprak op het uitblijven van de boetes. 'De burgemeester baalt er net zo van als wij', constateert zij na het lezen van de brief.

Ook in Winterswijk is zondagochtend een feest met meerdere jongen gestopt. Daar ging het om een verjaardag met acht personen in een kleine woonruimte, waarbij twee feestgangers zijn aangehouden.

Zie ook: Ook in Winterswijk feest met jongeren gestopt