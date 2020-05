Heteren moet op 5 mei een waar openluchtmuseum worden

Heteren is een korte pontvaart verwijderd van Wageningen, de stad waar de bevrijding is getekend. Dat de inwoners de bevrijding hier met volle aandacht vieren is dan ook niet heel gek. Het dorp lag midden in het slagveld. Zo storten in de omgeving meer dan 130 vliegtuigen neer.

Vanuit de gemeenschap

De inwoners vinden dat er meer aandacht kan zijn voor de eigen oorlogsgeschiedenis en organiseren dat vanaf dit jaar dus zelf vanuit de organisatie Heteren viert vrijheid. 'We hebben een wandelroute uitgestippeld van zo'n 5 à 6 kilometer die langs alle bijzondere plekken loopt,' geeft Nicole van den Bos als voorbeeld van een van de activiteiten. De feestelijke opening van de wandelroute is verplaatst naar later dit jaar.

Wie door Heteren loopt, ziet die behoefte voor een eigen feest. Overal in het dorp hangt een vlag met de tekst Heteren viert vrijheid.

Groeiend dorpsgevoel

'Heteren viert vrijheid' is niet de enige groep die de afgelopen jaren is ontstaan in de hechte gemeenschap. Zo zijn er stichting Hart van Heteren die de bouw voor het nieuwe winkelcentrum op zich neemt, sociaal Heteren die elke maand een activiteit gaat organiseren, en de dorpsvereniging met sinds deze maand een eigen Heteren courant.

Aanleiding voor het geweld aan initiatieven zijn de plannen voor een nieuw winkelcentrum. Dat plan moest het dorp zelf dragen omdat een projectontwikkelaar besloot te stoppen door de nasleep van de vastgoedcrisis. De inwoners weten hoe zij zich moeten organiseren.

