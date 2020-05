Struikelstenen moeten Joodse slachtoffers uit Nijmegen herdenken

In Nijmegen moeten struikelstenen komen die herinneren aan de Joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd. Dat voorstel doen VoorNijmegen.NU en het CDA. Er zijn in de Tweede Wereldoorlog 449 Joden weggevoerd uit Nijmegen maar tot nu toe is die groep een beetje vergeten, zo zegt historicus Jan Brauer.

Stolpersteine heten ze eigenlijk, de stenen van de Duitse kunstenaar de Gunter Demnig. Op de stenen zijn in een messing plaatje, de naam, geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum van overlijden gestanst. De stenen (10 bij 10 centimeter) worden door de kunstenaar zelf met de hand gemaakt en geplaatst met medewerking van de gemeente.

Struikelen met hoofd en hart

Demnig brengt gedenktekens aan in het trottoir voor de huizen van mensen die in de Tweede Wereldoorlog verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. De kunstenaar noemt ze ‘stolpersteine’, omdat je erover struikelt met je hoofd en je hart, en je moet buigen om de tekst te kunnen lezen.

Initiatiefnemer Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.NU) noemt het tijd dat de 449 Nijmeegse joden die in de Tweede Wereldoorlog vanuit Nijmegen zijn weggevoerd, worden vereeuwigd door deze struikelstenen. Op de Kitty de Wijzeplaats worden zij al permanent herdacht maar verschillende Nijmeegse historici vinden dat onvoldoende.

'Schandvlek'

Volgens historicus Jan Brauer heeft Nijmegen nog altijd een ongemakkelijke omgang met ‘de schandvlek uit het verleden’ zoals hij de deportatie van de Joden uit Nijmegen noemt. Brauer: ‘Nijmegen had in de jaren na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk de handen vol aan de wederopbouw en daarom is deze groep wellicht een beetje vergeten. Maar we zijn verplicht ze een gezicht te geven.’

In Nederland zijn al zo’n 170 gemeenten met stolpersteine, waaronder Arnhem, Beek, Amsterdam en Utrecht. Ook Ria van den Brandt, onderzoeker aan de Radboud Universiteit en verbonden aan Herinneringscentrum Westerbork, is een voorstander van stolpersteine in Nijmegen. ‘Ik ken het uit andere steden en heb gezien dat het werkt. Het kan nieuwe verhalen opleveren en het zorgt ervoor dat mensen er werkelijk even bij stilstaan.’