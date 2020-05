KIJK LIVE MEE | De twee minuten stilte tijdens de Nationale Dodenherdenking

Bekijk hieronder de herdenking.

Omroep Gelderland zendt op televisie vanavond van 19.55 uur tot ongeveer 20.20 uur de Nationale Herdenking uit vanaf de Dam in Amsterdam. Op radio zal Omroep Gelderland om 20.00 uur twee minuten stilte houden. Tijdens de Nationale Herdenking herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien.

Koning en koningin

De herdenking op de Dam is in aangepaste vorm. Er zal geen publiek aanwezig zijn. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leggen een krans bij het Nationaal Monument. Koning Willem-Alexander houdt tijdens de herdenking een toespraak. Dat gebeurt in aanwezigheid van minister-president Rutte, burgemeester Halsema van Amsterdam en voorzitter Verbeet van het Nationaal Comité.

Het publiek wordt opgeroepen niet naar de Dam te komen in verband met de geldende maatregelen. Na de kranslegging draagt Eva Pronk (16) uit Den Haag haar gedicht Vrijheid voor.

Ereveld Loenen

De militaire herdenking op het Nationaal Ereveld in Loenen was vanmiddag al live via Omroep Gelderland te volgen.

Zie ook: TERUGKIJKEN | Dodenherdenking op Nationaal Ereveld Loenen

Elk jaar is er op 4 mei een grote herdenking in Loenen. De begraafplaats is vandaag gesloten voor bezoekers, aldus de Oorlogsgravenstichting. Dat komt door alle maatregelen tegen het coronavirus.

Het Nationaal Ereveld in de bossen bij Loenen telt bijna 4000 graven van militairen en burgers die sneuvelden in de Tweede Wereldoorlog. Op de begraafplaats rusten verder ook verzetsstrijders en Engelandvaarders. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw worden in Loenen ook militairen en burgers begraven die tijdens humanitaire of vredesmissies omkwamen.

Zie ook: Anders dan anders: zo herdenkt Gelderland vandaag