Scoutinggroepen Doetinchem dragen steentje bij aan herdenking

'We kunnen op deze manier letterlijk ons steentje bijdragen met de Doetinchemse scoutinggroepen', zegt Rick Groters van Scouting Roothaangroep. 'Normaal dragen we altijd de kransen van de kerk naar het monument, maar dat viel dit jaar weg.'

Verspreid over de stad stonden de afgelopen dagen verzamelboxen waar inwoners hun herdenkingssteentjes konden achterlaten. 'We merken wel dat de tijd te kort is tussen het bedenken van de actie en de uitvoering', zegt Groters. 'Daarom hebben we misschien wat weinig respons. Ik denk wel dat we veel mensen hebben bereikt, die over herdenken na hebben gedacht.'

'Op deze manier kun je toch iets doen'

Sybren en Silke hebben allebei een aantal steentjes beschilderd en ingeleverd voor de herdenking. 'Normaal help ik altijd met de kranslegging tijdens de dodenherdenking', zegt Sybren. 'Als je nu dit kunt doen om toch nog te herdenken, dan doe ik graag mee. 'Zoiets moet nooit meer gebeuren', vindt Silke. 'Op deze manier kun je toch iets doen.'



Volgens Groters zorgt deze actie voor verbinding in deze tijd. 'Dat is ook het doel geweest. Verbinding tussen de Doetinchemse scoutinggroepen, maar ook tussen de inwoners van Doetinchem.'