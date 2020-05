Vreselijk nieuws voor judoka Savelkouls: einde carrière dreigt

Savelkouls liep in februari een zware knieblessure op tijdens een toernooi in Parijs. Ze verliet daar de mat per brancard. Ze werd vervolgens in de Franse hoofdstad geopereerd. Een paar weken na de acht uur durende operatie kwam de scheur in de zenuw aan het licht. Het is zelfs zo ernstig dat de mogelijkheid bestaat dat de judoka in de toekomst niet meer normaal kan lopen.

'Zenuwen kunnen met 1 millimeter per dag groeien, maar als beide uiteinden meer dan acht centimeter uit elkaar liggen verliezen ze de aantrekkingskracht. Het werkt als een soort magneet', zo vertelt de judoka. 'Bij mij liggen de zenuwuiteinden zo'n 10 centimeter uit elkaar.'

Strijdbaar

Savelkouls is na dit slechte nieuws nog altijd strijdbaar. Ze wil nog geen afscheid nemen van de topsport en hoopt op een wonder. 'De kans is heel klein, maar zolang die er is, wil ik er klaar voor zijn om die kans te pakken. Hoe erg het ook allemaal is. Ik ben een positief persoon. Ik denk dat mij dat het meeste brengt.'

Outsider voor een medaille

Savelkouls was al vrijwel zeker van kwalificatie voor de Olympische Spelen en gold op basis van haar recente prestaties zelfs als outsider voor een medaille in de zwaarste klasse bij de vrouwen. Savelkouls won eind vorig jaar de Judo World Masters en pakte afgelopen maand zilver bij de Grand Prix in Tel Aviv.