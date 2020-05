Arbeidsmigranten met corona werkten in baconfabriek Scherpenzeel

Een aantal van de 28 Oost-Europese arbeidsmigranten uit Velp die wegens coronabesmettingen in isolatie zijn gebracht, werkten bij de grote vleesverwerker VION in Scherpenzeel met 1100 medewerkers. Dat bevestigt woordvoerder Nancy Arschman van VION, die dat zaterdag hoorde.

Het personeel is zondag nog niet geïnformeerd: het bedrijf wacht op meer informatie over eventueel besmettingsgevaar voor ander personeel. Dat onderzoekt de GGD, die contact heeft met het bedrijf. 'We werken uiteraard mee met ieder onderzoek dat de GGD nodig vindt op ons bedrijf', zegt Arschman.

Op de betreffende locatie in Scherpenzeel werken 1.100 mensen, van wie 220 in vaste dienst. In de fabriek worden 54.000 varkensmiddens per dag verwerkt, tot 830.000 kilo varkensvlees in twee ploegen, opgevolgd door een schoonmaakploeg.

Plastic schermen

'Ons werk kun je niet vanuit huis doen, en de voedselverwerkende industrie behoort net als de zorg tot de sectoren die doorwerken. We hebben alle maatregelen genomen om te zorgen dat mensen zich zoveel mogelijk kunnen houden aan de afstand van anderhalve meter. Bijvoorbeeld met plastic schermen en ander ingedeelde ploegendiensten. Verder moet iedereen met klachten thuisblijven."

Er is geen reden tot ongerustheid over besmetting door het consumeren van bacon of vlees, zegt Arschman. "Het RIVM geeft ook aan dat er geen aanleiding is om besmetting via voedsel te vrezen."