Anderhalvemetercoach helpt Nunspeet economisch op weg

Nunspeet is één van de Gelderse gemeenten die zwaar is getroffen door de coronacrisis. Toch wordt ook hier - langzaam - het gewone leven weer opgestart, maar wel op anderhalve meter.

'Wij laten de klanten bij binnenkomst zien dat wij de anderhalve meter hanteren en respecteren', zegt ondernemer Arnold den Dikkers. Hij is eigenaar van onder meer de Intersport in Nunspeet. 'We hebben ook een bordje staan met een paar regels die in de winkel gelden. Bij de kassa's hebben we stickers op de grond gemaakt, waarmee we aangeven dat we afstand tot elkaar respecteren.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Coach

Het nieuwe normaal is dus dat we afstand houden van elkaar: Anderhalve meter. Natascha Ouwehand neemt die nieuwe rol op zich als coach. Ze zal niet controleren of beboeten, maar kan wel tips geven. Op die manier moet de economie weer gaan lopen.

'Ik adviseer bedrijven en instanties over hoe zij praktische invulling kunnen geven aan de anderhalve meter afstand binnen hun bedrijf', zegt Ouwehand. 'Dus specifiek op de werkvloer, hoe ze die kunnen inrichten. Praktische tips kan ik ook geven.'

Creatieve oplossingen zijn immers nodig in deze tijd. Zo hebben ze bij Intersport in Nunspeet plexiglasschermen geplaatst tussen klant en verkoper. Op die manier is het veilig voor beide partijen.

Slapen

'Ik heb het gevoel dat heel veel collega-ondernemers een beetje zitten te slapen', zegt Arnold den Dikkers. 'We zijn nu zes tot zeven weken bezig in de anderhalvemetermaatschappij. Heb je er nu nog niet over nagedacht, dan ben je geen ondernemer. Eigenlijk hadden we het al voor elkaar moeten hebben en ik denk dat wij het in Nunspeet ook voor een heel groot gedeelte al voor elkaar hebben.'