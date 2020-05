Werkgever besmette migranten Velp stelt familie gerust: 'Ze zijn er niet zwaar aan toe'

'Het begon bij één mevrouw van 47 jaar', vertelt Vos. 'Zij woont in één van de drie woonunits en voelde zich ziek. Daarop is besloten om een ambulance te bellen en is ze opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleek besmet te zijn met het coronavirus.'

En dat was de aanleiding om te gaan testen bij haar directe huisgenoten. 'Ze woont daar met negen anderen. Uit de eerste test bleek dat er in haar woonunit vier anderen besmet waren. Vijf anderen waren niet besmet. Daarop besloot de GGD ook bij de andere woonunits te gaan testen.'

In totaal zijn bij de andere 41 (indirecte) huisgenoten nog 21 besmettingen geconstateerd. In totaal zijn er dus 26 mensen besmet. 'Toen is het balletje gaan rollen waar deze mensen naar toe moesten. De negatief geteste mensen moeten 14 dagen in hun eigen woonruimte in quarantaine. De positief geteste mensen moeten in isolatie. Zij zijn zondagmorgen naar een boot in Arnhem gebracht', aldus Vos.

Onrust onder arbeiders?

Vos stelt dat er gemengde gevoelens zijn in het wooncomplex van de migranten. Er is wat onrust en er heerst een gevoel van: het is niet anders. 'Dit zijn natuurlijk ook geen leuke dingen om te horen. En de migranten zijn natuurlijk niet Nederlandstalig. Die moet je met aandacht laten begrijpen wat er gebeurt. We moeten duidelijk uitleggen waarom er beslissingen worden genomen, dat gebeurt ook met een tolkentelefoon.'

Foto: Omroep Gelderland

Voor de mensen die nu nog in het huis zitten wordt goed gezorgd. 'Vanuit ons hebben we iemand geregeld die de boodschappen doet, ze moeten toch eten. Daarnaast zijn er voortdurend mensen beschikbaar om vragen te beantwoorden en komt er een huismeester voor de huishoudelijke klusjes.'

Tot slot wil Vos de familieleden van de positief geteste bewoners wat geruster stellen. 'Ze zijn er niet heel zwaar aan toe. Het is niet dat ze ernstig ziek zijn.' Ook hoeven de werknemers zich geen zorgen te maken over hun loon. 'Ze zijn in dienst, ze worden gewoon doorbetaald.'

D66 stelt raadsvragen

D66 in Arnhem stelt naar aanleiding van het nieuws in Velp direct raadsvragen over de omstandigheden waar de migranten in werkten en woonden.

Zij willen weten of de arbeidsmigranten dicht op elkaar moesten werken en of ze te dicht op elkaar gehuisvest waren.