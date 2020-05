Nijmeegs PvdA-raadslid Theo de Wit stapt op: ‘Nooit goedgekomen met de chemie’

De Wit werd voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 binnengehaald als lijsttrekker, maar verloor daarna een ingelaste lijsttrekkersverkiezing van huidig fractievoorzitter Ammar Selman. Hij wordt opgevolgd als raadslid door Jasper Konijnenbelt.

‘Nooit goed gekomen met de chemie’

De breuk tussen De Wit en zijn fractie en partijbestuur heeft volgens hem zelf niet zoveel met de inhoud te maken, maar met de wijze van samenwerking. ‘Inhoudelijk zaten we op één lijn. Maar het gaat om de afstemming met elkaar, het naar buiten treden, vormkwesties. Er zijn een paar dingen voorgevallen. Dat komt in de beste families voor, maar op een gegeven moment stapelen irritaties zich op. Het is nooit goedgekomen met de chemie binnen de fractie. Ik denk wel dat iedereen er op ingestoken heeft om er iets moois van te maken, maar blijkbaar lukt dat niet. Ik voel me er niet door beschadigd en ik wil de partij ook niet beschadigen. Ik blijf gewoon lid. Maar het had ook anders gekund. De keuze werd wel aan mij gelaten, maar ik had niet de steun van de voorzitter. Uiteindelijk moet je dan als beschaafde mensen conclusies trekken.’

‘Kijk wel bitter terug op lijsttrekkersverkiezing’

De Wit werd voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen als oud-Statenlid voor de PvdA binnengehaald met de belofte om lijsttrekker te worden. Toenmalig raadslid Ammar Selman vond dat hij aan de beurt was om de nummer één te worden en er werd een lijsttrekkersverkiezing georganiseerd, die De Wit verloor van Selman. ‘Daar kijk ik wel bitter op terug’, vertelt De Wit. ‘Er zijn vervelende dingen over mij gezegd en gesuggereerd destijds, onder andere in een ingezonden brief van een groep leden in een regionale krant. Zelf toonde ik mij kritisch op de manier waarop er in de jaren daarvoor met wethouder Turgay Tankir (Tankir moest in 2016 opstappen nadat hij de steun van zijn partij verloor, red.) is omgegaan. Ik heb me toen sterk gemaakt voor goede verhoudingen in de partij, maar dat werd nogal weggewoven. Dat zie je dan ook terug in de manier waarop het met mij verlopen is. Na zo’n episode aan het begin van de samenwerking, ga je toch een beetje op je handen zitten, omdat je ervoor moet uitkijken dat je reacties niet als rancune geïnterpreteerd worden. Misschien heb ik me toen ook niet kunnen uiten over mijn eigen verwachtingen. Het ging in ieder geval vanaf het begin al moeizaam.’

‘Zonder ruzie’

Het partijbestuur van de Nijmeegse tak van de PvdA verwijst naar fractievoorzitter Ammar Selman voor commentaar op de breuk. Deze wil niet in details treden over waarom er geen draagvlak meer was binnen de partij voor samenwerking met De Wit. ‘Het bestuur heeft op basis van de afgelopen twee jaar een gesprek gehad met Theo, en daarna is er een gesprek met de fractie geweest’, vertelt Selman. ‘Theo is niet door de fractie of het bestuur gevraagd om zich terug te trekken. Hij heeft zelf de conclusie getrokken dat hij ging opstappen, en dat is zonder ruzie gebeurd. We hebben dat besluit te respecteren. Natuurlijk is het wel jammer dat het zo gelopen is. We hebben allemaal met goede intenties geprobeerd om samen het goede te doen voor Nijmegen.’ De lijsttrekkersverkiezing is wat Selman betreft geen factor geweest. ‘Vanuit mijn perspectief heeft dat geen wissel getrokken op de samenwerking met Theo, en het heeft het ook op geen enkele manier meegespeeld in deze keuze.’

Paar weken geleden al

Opmerkelijk is dat de beslissing al een aantal weken geleden is gevallen, maar hier weinig ruchtbaarheid aan is gegeven. ‘Ik heb zelfs een paar weken geleden al contact gehad met de burgemeester hierover, en vorige week al een brief aan de griffie gestuurd.’ De partij heeft het vertrek van De Wit niet breeduit gecommuniceerd. Volgens fractievoorzitter Ammar Selman is er ‘gehandeld op verzoek van Theo’. De Wit: ‘Ik ga niet over het persbericht.’

‘Had me graag nog verder sterk gemaakt’

De Wit had zich graag nog verder sterk gemaakt voor het onderwijs en de arbeidsmarkt. ‘Daar ben ik mijn hele werkende leven mee bezig geweest, en vooral nu in deze moeilijke tijden is inzet daarop van belang. Ik had daar graag nog van betekenis voor willen zijn, maar dat gaat alleen in een teamverband dat optimaal verloopt.’ Toch kijkt De Wit wel positief terug op zijn eigen inzet de afgelopen jaren. ‘Ik heb me hard gemaakt voor meer geld voor de cultuursector, heb cultuureducatie voor kinderen goed op de kaart gezet, me ingezet voor integraal werken met meer samenwerking en oplossingsgerichtheid en me gericht op hoe je mensen met een beperking kunt steunen om ze aan het werk te houden. Daarnaast ben ik kritisch geweest op de betaalbaarheid van de energietransitie, zodat dit ook goed gebeurt voor mensen aan de onderkant van de samenleving.’

Opvolger

De Wit wordt opgevolgd als raadslid door de op de kieslijst hoogst geplaatste kandidaat die beschikbaar was. Dat is de nummer zes Jasper Konijnenbelt (37), die bij de raadsvergadering van 13 mei geïnstalleerd wordt. Konijnenbelt is woordvoerder bij Rijkswaterstaat. ‘Jasper heeft een behoorlijk brede kennis van zaken’, vertelt Selman. ‘Hij werkte als persvoorlichter voor de PvdA fractie in de Tweede Kamer en draaide twee campagnes voor de PvdA Gelderland. Als woordvoerder en communicatieadviseur bij diverse bestuurlijke landelijke organisaties brengt hij de nodige ervaring mee op het gebied van politiek en communicatie.’ Konijnenbelt: ‘Het is een geweldige eer om namens de inwoners van onze stad een plek in zetel in de raad te mogen innemen en om samen met fractie te bouwen aan de toekomst van de oudste en mooiste stad van Nederland. Ik sta voor een stad waar iedereen ongeacht waar zijn of haar wieg stond, de mogelijkheid heeft zijn eigen pad te kiezen. Waar het goed studeren, werken en leven is. Met cultuur, ondernemerschap en altijd pal staan voor mensen in een kwetsbare positie. Waar starters zeker kunnen zijn van een betaalbaar huis in de wijk van hun keuze. Waar we voorzieningen overeind houden, zeker voor hen die dat het hardst nodig hebben.’

‘Zal me niet hoeven vervelen’

En wat nu voor Theo de Wit? ‘Ik ben altijd al een optimistisch mens geweest. Er komt altijd wel iets moois. Bovendien ben ik al 66 jaar oud, dus ik heb ook de leeftijd om ermee te stoppen. Maar ik zal me niet hoeven vervelen. Ik blijf nog actief binnen de FNV en ben ook bij het Longfonds betrokken.’

Dion van Alem

Politiek verslaggever