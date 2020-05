Paardenopvang Achterhoek kan paarden tijdelijk onderbrengen

Initiatiefnemer Gerrit Simmelink van de paardenopvang is opgelucht. 'Het moet eigenlijk allemaal nog even bezinken', zegt Simmelink. 'Het was de afgelopen tijd een 'rollercoaster'. Ik heb zoveel reacties gekregen en geprobeerd om dingen te ondernemen. Steeds lukte het maar niet.' Simmelink geeft aan opgebrand te zijn door de hele situatie. 'Ik moet er nog van bijkomen en rust krijgen.'

Bekijk hier de video. De tekst gaat eronder verder:

'Het is niet de ideale situatie'

De paardenopvang is blij dat het vier locaties heeft gevonden waar de paarden onderdak kunnen krijgen. 'Het is niet de ideale situatie, want je bent de hele dag aan het reizen', zegt Simmelink. 'Daarbij moet je ze voeren, de stal schoonmaken en even naar buiten zetten. Er blijft dan weinig tijd over om wat aandacht te geven aan de paarden.'

Het voordeel is volgens Simmelink wel dat hij kan uitkijken naar een permanente oplossing en een vaste plek voor zijn paarden.

Die vaste plek blijkt lastig te vinden. 'Ik dacht dat het makkelijker zou zijn', zegt Simmelink. 'Als ik al wat aangeboden krijg is het vaak te duur. Je moet dan denken aan 1500 tot 2000 euro per maand. Dat kunnen wij als stichting niet betalen.' De paardenopvang kan draaien door geld van sponsors en donateurs. 'Ik ben idealistisch bezig en niet commercieel', zegt Simmelink.

'Met een kale schuur ben ik al blij'

De plek die Gerrit voor zijn paarden nodig heeft mag volgens hem heel simpel zijn. 'Met een kale schuur en een paar hectare weiland ben ik al blij', zegt Simmelink. 'Het liefste zou ik een rustige plek willen hebben waar ik de paarden kan verzorgen en aandacht aan ze kan besteden. Ik hoef echt geen vijf sterren verblijf.'

Zie ook: Paardenopvang in Harreveld overladen met reacties, nog geen geschikte locatie