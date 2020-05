Zangduo Elly en Rikkert neemt afscheid van publiek in Nunspeet

Zangduo Elly en Rikkert neemt afscheid van het publiek. Ze doen dat op vrijdag 15 mei in zalencentrum Veluvine in Nunspeet. De twee waren bezig aan een afscheidstournee, maar door de coronamaatregelen en de gezondheid van Rikkert zijn ze genoodzaakt eerder te stoppen.

'Er stonden nog elf concerten in de agenda, maar Rikkert kan dat niet meer aan. Hij heeft last van duizelingen en daar kun je wel mee leven, maar een optreden valt of staat ermee. We hebben dus besloten om vrijdag 15 mei vanuit Veluvine een online concert te geven en dat is de laatste', vertelt Elly bij Radio Gelderland.

'We hebben het altijd met veel plezier gedaan, maar nu is het tijd om er een punt achter te zetten. Een tijdje geleden hebben we de knoop doorgehakt om te stoppen, maar het is nu wat eerder', vertelt Rikkert over het besluit om te stoppen.

Mensen kunnen vanuit huis het afscheidsoptreden volgende week vrijdag bijwonen: 'Wie wil kan zich inschrijven en een kaartje kopen, en dan kunnen ze het via internet volgen', legt Rikkert uit.

Bekijk hier de video van het gesprek op Radio Gelderland:



De Kouwgomballenboom

Het bekendste nummer van de twee is misschien wel De Kouwgomballenboom (1971). Het echtpaar zingt voornamelijk christelijke liedjes sinds ze zich rond 1976 bekeerden tot het christendom. Een jaar later traden ze op tijdens een van de eerste EO-jongerendagen.

Ze werkten in hun 50-jaar durende carrière onder meer met Boudewijn de Groot en Ramses Shaffy en maakten ook veel kinderliedjes. Op Radio Gelderland werden Elly en Rikkert zondagochtend verrast door warme woorden van Boudewijn de Groot.

Na eerder gewoond te hebben in onder meer Tuijl (gemeente Neerijnen) en Barneveld, leven ze nu in Drenthe.

Zie ook: Het is 'mooi geweest' voor Elly en Rikkert