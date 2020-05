Brandweer druk met brandjes in de Achterhoek

De brandweer in de Achterhoek is zaterdagavond druk geweest met meerdere brandjes. In 's-Heerenberg ging een schuurtje in vlammen op, in Doetinchem was er brand in een keuken en in Aalten kwam zwarte rook uit een schoorsteen.

Het eerste incident was tegen 21.00 uur aan de Oosterkerkstraat in Aalten. Er kwam zwarte rook uit de schoorsteen, maar binnen was weinig te merken van een brand. De brandweer had dan ook moeite met het vinden van de brandhaard. Er is uiteindelijk geen brand vastgesteld. De brandweer gaat ervan uit dat een storing in een installatie de rookvorming veroorzaakt heeft.

Brand in keuken en schuurtje

Rond 22.30 uur was er wel echt brand aan de Oude Terborgseweg in Doetinchem. Daar stond de gezamenlijke keuken van een gebouw met meerdere kamers in brand. De bewoners konden hun woning tijdig verlaten en raakten niet gewond. Volgens de brandweer ging het om een kleine brand en was het vuur snel gedoofd.

Midden in de nacht, zo rond 03.00 uur, vlogen een schuurtje, schutting en coniferenhaag aan de Leliestraat in 's-Heerenberg in brand. Door de grote vlammen was er korte tijd paniek, zegt de brandweer. Maar het vuur was snel onder controle. Ook hier vielen geen gewonden.