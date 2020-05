Wordt het je als ouder even allemaal te veel? Nel biedt een luisterend oor

De Kindertelefoon is bekend, maar sinds kort is er ook een hulplijn voor ouders die even stoom moeten afblazen. Het is een initiatief van beroepsvereniging het Kindercoachgilde om ouders in deze bijzondere tijd bij te staan. Ook in Gelderland is inmiddels een flink aantal vrijwilligers actief. Zij bieden een luisterend oor.

Nel Schiltmans heeft een kindercoachpraktijk in Kerk-Avezaath. Sinds kort is ze ook ingeroosterd als vrijwilliger voor de nieuwe hulplijn van het Kindercoachgilde. 'Ik vind het gewoon heel belangrijk dat ouders gehoord en gezien worden en daarmee ook de kinderen', verklaart ze die stap.

Het thuisonderwijs, thuiswerken en de quarantaine eisen hun tol, merkt de Avezaathse in de gesprekken. 'Zeker nu moeten ouders moeten alle ballen in de lucht zien te houden en dan zit je ook nog de hele tijd bij elkaar op de lip. Als je al een beetje overprikkeld bent, kan dat leiden tot een burn-out of tot flinke botsingen. Die ouders bieden we een luisterend oor.'

Klankbord

De vrijwilligers dienen vooral als klankbord. Het is niet de bedoeling om met allerlei adviezen of tips over opvoeden en het gezin aan te komen. 'Het belangrijkste wat ik moet doen is luisteren', zegt Schiltmans. 'En de ouder de ruimte geven om hun verhaal kwijt te kunnen. Dat ze stoom af kunnen blazen, dat ze even kunnen sparren. Dat ze merken dat ze niet de enige zijn en dat er iemand voor hen is.'

Voor veel ouders is het best wel een stap om naar zo'n hulplijn te bellen, maar die schroom is meestal snel verdwenen, merkt de kindercoach. 'Ik ben zelf ook gewoon die ouder', vertelt zij. 'De eerste keer dat ik ooit zo'n stap heb gezet, vond ik het ook doodeng. Maar aan de andere kant is het zo fijn om gehoord te worden.'

'Het gaat vaak om dingen die je niet zo heel snel bespreekt in je vriendenkring. Stiekem is het dan toch wel makkelijker om even iemand te bellen die wat meer op afstand staat en daar objectief in kan meekijken.'

Beluister hier de radioreportage: