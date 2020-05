Arnhemmer (39) aangehouden voor serie autobranden

De politie in Arnhem heeft zaterdag een 39-jarige man aangehouden die wordt verdacht van meerdere brandstichtingen, waarbij vooral auto's in brand zijn gestoken. De politie sluit meer arrestaties niet uit.

In Arnhem gingen in een week tijd zeventien voertuigen in vlammen op, waaronder auto's en bestelbussen. Ook afvalcontainers en een matras werden in brand gestoken. Een flat in de wijk Presikhaaf moest zelfs worden ontruimd omdat onder de flat een brandende auto geparkeerd stond. Soms was het in korte tijd op verschillende plekken raak. De serie branden begon in de nacht van maandag 20 op dinsdag 21 april, toen zes auto's in de hens stonden.

Politiewoordvoerdster Marie-José Verkade over de aanhouding:

Daar bleef het niet bij, want ook in de dagen erna braken 's nachts ook elders branden uit. De politie zette extra surveillances in en deed onderzoek. Dat leidde naar de 39-jarige verdachte. De man is zaterdagmiddag opgepakt en ingesloten voor verhoor.

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch reageerde zaterdag verheugd na de aanhouding: 'Beet! Man opgepakt', zegt hij op Twitter. 'Help onze stad af van creepy intimiderende branden en bel meteen 112', is zijn oproep.

Woning doorzocht

De politie heeft de woning van de Arnhemmer doorzocht. Verder onderzoek moet uitwijzen welke brandstichtingen de man eventueel pleegde. Tot er meer duidelijkheid is, blijft de politie extra patrouilleren.

'Blijf alert'

De politie vraagt Arnhemmers alert te blijven op verdachte situaties. Als mensen zich verdacht gedragen rond auto's, kunnen getuigen direct 112 bellen. Dat maakt de kans op een arrestatie groter.

Getuigen die informatie hebben over de branden, kunnen dat melden op telefoonnummer 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

