Pandaverzorgers konden niets zien bij Wu Wen: 'Maar ineens hoorden we dat jong krijsen'

Brenda van Ekeren uit Maurik is een van de verzorgers. Al in januari paarden de panda's. 'Maar we zaten weken en zelfs maanden in spanning, want panda's kunnen schijnzwanger zijn.'

De pandaverzorgers in Ouwehands Dierenpark zijn blij! De tekst gaat verder onder de video



Alle symptomen waren er, maar het bleef de vraag of Wu Wen echt in verwachting was. 'Toen haar gedrag echt aan het veranderen was, zijn we heel goed op gaan letten en zagen we die buikkrampen. Toen wisten we dat ze echt drachtig was en wisten we dat het nu ging gebeuren.'

Spannende momenten voor Van Ekeren. 'Het kan uren duren. Je zit dan naar een panda te kijken die helemaal in haar eigen wereldje zit, zichzelf aan het likken is. Je ziet die krampen.'

Zie ook: Reuzenpandajong geboren in Ouwehands Dierenpark

'Wow, dit is het gewoon'

Wu Wen zat voorover gebogen, dus er was niets te zien. 'We hebben een aantal uur zitten kijken', vertelt de verzorgster. 'En op een gegeven moment hoor je het keiharde krijsen van het jong. Toen was het: wow, dit is het gewoon. Het ligt er gewoon. Dat is al een fantastisch moment.'

Heel af en toe zien de verzorgers het jong dat nog geen naam heeft. 'Als moeder het in de bek neemt en het een beetje verplaatst. Wu Wen houdt het heel goed bij zich, dat is heel goed. Maar of het een jongen of een meisje is, dat is niet te zien. Het is zo klein, helemaal kaal, eigenlijk stelt het nog heel weinig voor.'

De indruk is dat Wu Wen een goede moeder is. 'Die eerste weken zijn heel belangrijk, dan moet duidelijk zijn of ze ook echt een goede moeder is. Misschien is er iets met het jong, dat kan ook nog.' Maar voor nu zijn de verzorgers heel blij. 'We zijn er echt supertrots op.'