Dieven stelen kluizen dierenasiel Velp: 'Schandalig, wat hebben wij nou?'

De inbraak moet hebben plaatsgevonden tussen vrijdagavond 18.00 uur en zaterdagmorgen 09.50 uur. 'Vanochtend kwamen we erachter', vertelt een verontwaardigde coördinator Karin Mooijekind van het asiel. 'Iedereen die hier wel eens geweest is of ons kent weet dat we een organisatie zijn die het bij elkaar moet schrapen. We moeten het hebben van donaties, goodwill en vrijwilligers. Schandalig dat je daar gaat inbreken.'

Geen grote klapper

Een grote klapper is de buit niet geweest, al kan Mooijekind geen details geven over de buit. 'We zijn een dierentehuis, wat hebben we nou helemaal?'

'Maar we zitten wel met de kosten voor reparaties. Blijf met je handen van andermans spullen af. We zijn hier dieren aan het helpen en daar doen we keihard ons best voor.'

De politie hoopt dat er nuttige camerabeelden bestaan in de buurt.