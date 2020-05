Miljoenen voor Wagenings onderzoek naar nuttige micro-organismen

Wetenschappers in Wageningen en Delft krijgen 14,5 miljoen euro uit Den Haag om de enorme mogelijkheden van micro-organismen voor de mensheid beter te onderzoeken en ontsluiten. Daarvan gaat er 10 miljoen naar Wageningse faciliteiten.

We kennen micro-organismen van hun rol in spijsvertering, waterzuivering, bier- en kaasmakerij. Maar we benutten nog minder dan 1 procent van het 'microbiële potentieel', de mogelijkheden van micro-organismen voor duurzame industrie.

De Wageningse professor Hauke Smidt vroeg het Haagse geld namens beide universiteiten aan, zodat onderzoekers de komende tien jaar alle apparatuur en spullen krijgen voor het onderzoek. Zelf leggen de universiteiten en gebruikersgroepen ook 10 miljoen euro bij.

"Ik ben fantastisch blij, nu kunnen we dit onderzoek echt naar een nieuwe dimensie tillen", zegt de professor. "Onderzoekers uit alle delen van de wereld kunnen in principe aanvragen doen voor het gebruik van deze faciliteiten. We denken dat zulke faciliteiten op deze schaal op de wereld nog niet bestonden."

Drie onderzoekslijnen

Met het geld komen er spullen en apparatuur voor drie onderzoekslijnen, en een datacentrum. Ten eerste voor een onderzoekslijn voor de zoektocht naar nieuwe micro-organismen in Wageningen. Met die nieuwe apparatuur kunnen wetenschappers volledig geautomatiseerd micro-organismen bewerken voor analyse van hun DNA, RNA, eiwitten en producten.

Ten tweede komen er in Wageningen 16 reactoren voor onderzoek naar micro-organismen die vervuiling opruimen, energie opwekken of grondstoffen uit ingewikkelde afvalstromen kunnen herwinnen.

Ten derde komt er een opstelling met 40 reactoren, om tientallen experimenten met verschillende omstandigheden tegelijk in bioreactoren te doen, in Delft.

In het dataplatform, ook in Wageningen, wordt alle informatie uit de drie faciliteiten doorzoekbaar. Het geld komt uit een pot van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, van 93 miljoen euro die bedoeld is voor 'Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur', de belangrijkste wetenschappelijke infrastructuur voor de toekomst.