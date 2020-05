Veerbazen klaar met fietsers die lak hebben aan regels

Er waren al regels rondom corona op de veren over de Maas. Zo mochten er maximaal twintig fietsers per keer aan boord. Maar op drukke dagen werden deze compleet genegeerd. Het niet houden aan de anderhalve meter, het maximaal aantal fietsers dat aan boord mag en de discussies met passagiers die dit telkens oplevert zijn de veermannen helemaal zat. Zeker nu hun geliefde collega Wim Borneman aan het virus is overleden.

Lak aan de regels

Ouderen op een fietstochtje, toerfietsers en jongeren. Ze hebben allemaal lak aan de regels, volgens John van den Akker van Stichting de Maasveren. 'Dat we de komende weekends en op feestdagen als Hemelvaart en Pinksteren geen recreanten overzetten minder beuren, nemen we voor lief', Zegt Van den Akker tegen Omroep Brabant. 'We moesten iets doen voor het bewustzijn van de mensen die van onze diensten gebruik maken.'

Het gedoe met de fietsers speelt al langer, maar het heeft nooit zo hoog opgespeeld. 'Eigenlijk was de dood van een collega bij mijn personeel de druppel', refereert Van den Akker aan de onlangs overleden veerman Wim Borneman. 'Wellicht dat mijn werknemers daardoor extra gefrustreerd, kortaf en bot hebben gereageerd.'

Geliefd veerman

Wim Borneman uit Batenburg was een enorm geliefd veerman. Al sinds zijn vijftiende vaart hij op de pont. In 2011 ging hij met pensioen. Dat viel hem toen zwaar. 'De veerboot is mijn lust en mijn leven. Ik ben op het water geboren en heb er zelfs mijn vrouw leren kennen. Ze kwam altijd bij mij over de pont', verteld Borneman destijds tegen Omroep Brabant. Na zijn pensioen is hij als invaller blijven varen. Afgelopen vrijdag was de uitvaart van de veerbaas.

Fietsende recreanten zijn in de weekeinden en op feestdagen niet meer welkom op de pont. 'Hoe we kunnen zien dat het recreanten zijn? Dat zien we zo', zegt Van den Akker. 'Bovendien heeft het vaste woon-werkverkeer en de schoolgaande jeugd een pasje.'