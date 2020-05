Arnhems gaybrapad wordt in ere hersteld

Dan werkt de uitstraling eerder tegen als voor inclusiviteit, schrijven zij aan het college. En ook Louwers vindt dat het gaybrapad moet blijven bestaan. 'Juist om uit te stralen dat diversiteit van blijvend belang is.' Ook laat de wethouder weten dit voorjaar met een 'LHBTQ+ uitvoeringsagenda' te komen.

'Symbool van vrijheid en acceptatie'

GroenLinks-raadslid Marie José Navis is blij met de antwoorden van de wethouder. 'Het gaybrapad is voor veel Arnhemmers een herkenbare en belangrijke plek in de stad. Een symbool van vrijheid en acceptatie, maar ook een signaal van diversiteit en inclusie. Dat moeten we blijven vasthouden en onderhouden.'

'Mooi dat dit wordt opgepakt', vindt raadslid Jan Hutten (CDA). 'De verwaarlozing van het pad geeft indirect aan dat je het thema laat versloffen en dat vind ik een zeer slecht signaal. Het gaybrapad staat voor acceptatie van mensen en een kleurrijke samenleving.'

Kosten bedragen 8000 euro

De kosten voor het opnieuw schilderen bedragen 8000 euro. Daar is geen rekening mee gehouden in de begroting. Bij de aanleg is er volgens de wethouder meebetaald door het bedrijfsleven. Zij wil kijken of dat nu weer kan. Ook wil zij in de toekomst voorkomen dat het pad opnieuw verwaarloosd raakt.

Dat antwoord is reden voor D66-raadslid Susan van Ommen om nog enkele vervolgvragen te stellen. Zij wil dat Louwers structureel budget vrijmaakt voor onderhoud van het gaybrapad. 'Zodat we over een aantal jaar, als het weer zo lelijk is geworden, het college er niet weer eerst om moeten vragen.' Daarmee wil zij voorkomen dat opknappen in de toekomst niet gebeurt omdat het bedrijfsleven wellicht niet mee wil betalen en de gemeente geen geld heeft gereserveerd.

'Homo-acceptatie kan nooit genoeg aandacht krijgen', stelt Van Ommen.