Gesthuizen wacht af wat NEC gaat doen

François Gesthuizen was dit seizoen de woordvoerder namens de drie trainers van NEC, maar voor volgend seizoen is er vooralsnog geen rol bij het eerste elftal voor hem weggelegd.

De 47-jarige trainer uit Millingen aan de Rijn vindt dat jammer. 'Het is echt niet zo dat ik de ambitie had om nu hoofdtrainer te zijn. Ik had het zeker niet als een degradatie gezien om assistent te zijn bij het eerste elftal. Ik denk dat daar juist mijn kwaliteiten liggen. Ze hebben nu een andere keuze gemaakt. Het hangt van de nieuwe hoofdtrainer af. Ik wacht af wat er verder gebeurt.'

Trainen in kleine groepen

Gesthuizen meldt zich maandag weer op de club, waar de trainingen in kleine groepen worden hervat. 'We kunnen nu vooral stappen zetten op het fysieke vlak. Voetballend kun je met anderhalve meter afstand wat minder vorderingen maken, dus leggen we daar de nadruk op. We gaan dus veel krachttraining doen en voorlopig twee keer per week het veld op.'

Alle spelers zullen in principe aanwezig zijn. 'Josef Kvida probeert terug te komen uit Tsjechië en Etien Velikonja uit Slovenië. De huurlingen zijn er ook, net als de spelers van wie het contract hier afloopt.'

