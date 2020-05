LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 1 mei

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

vrijdag 1 mei

21:51 - Heb je bijna jouw mbo-diploma, kun je door corona je stage niet afmaken

Het Technova College in Ede heeft last van de coronacrisis. Vooral mbo-scholieren die op het punt stonden hun stage af te ronden, komen in de knel. Ze zitten noodgedwongen thuis, zoals Xander Tukker.

De NOS maakte onderstaande reportage.

 

21:47 - 'Overheid moet onzekerheden rond het coronavirus ook delen'

De Nederlandse overheid moet ook onzekerheden over het coronavirus delen met de bevolking. Die oproep deed Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit, vrijdag bij in De Week van Gelderland. Bekijk hieronder de uitzending terug.



 

21:13 - Brieven naar Britse veteranen

Corona schopt de festiviteiten rond 75 jaar vrijheid volledig in de war. Zo is de kans dat Britse veteranen naar Gelderland komen om 75 jaar Bevrijding hier mee te vieren nagenoeg nul.

Om het leed wat te verwachten kwam de Market Garden Foundation met het idee om brieven te versturen naar de veteranen. De Wageningse burgemeester Geert van Rumund overhandigde vrijdag 93 brieven aan de Market Garden Foundation. Zijn vier collega's uit Arnhem, Ede, Renkum en Overbetuwe deden dit ook. In totaal gaan er 465 brieven richting de veteranen in Groot-Brittannië.

Lees hier het verhaal.

21:01 - Geen rechtszaken door corona

Tot vorige week hebben verschillende parketten van het Openbaar Ministerie zelfstandig zaken geseponeerd, waarbij ze verwezen naar de coronacrisis. De afgelopen weken zijn er duizenden rechtszaken blijven liggen, omdat de rechtbanken vanwege het coronavirus hun deuren hebben gesloten.

Lees hier het verhaal van Nieuwsuur.

20:34 - Toch Batavierenrace, want er is gelukkig Strava

Ruim drieduizend studenten trekken vrijdag en zaterdag hun sportkleding aan om honderden kilometers af te leggen voor de Batavierenrace. De grootste estafettetocht van de wereld wordt dit jaar vanwege de coronacrisis 'online' georganiseerd, wat volgens deelnemers een perfect alternatief is. Lang leve Strava!

Lees het verhaal hier.

20:26 - Mantelzorgers, maak een plan

Hoe moeten mantelzorgers omgaan met de regels rond corona? 'Maak een plan', zegt Anne Nales van de GGD Noord- en Oost-Gelderland.

 

20:07 - Beleef de Lente is online kijkcijferkanon

Online vogels kijken via Beleefdelente.nl is een populaire bezigheid nu mensen thuis zitten. De webcams van Vogelbescherming Nederland zijn elk jaar een groot succes, maar dit jaar gaan de cijfers door het dak. In twee maanden tijd hebben meer dan 1,1 miljoen mensen naar de broedende vogels gekeken. Daarmee is nu al een nieuw kijkcijferrecord bereikt, terwijl de webcams nog open blijven tot in juni.

Ook kijken naar de kerkuil, ooievaar, koolmees, slechtvalk, kauw, zeearend en de andere vogels? Klik hier.

19:58 - Miljarden euro's voor kleine zorgaanbieders

Zorgverzekeraars Nederland trekt miljarden euro's uit voor een steunpakket aan 'kleine' zorgaanbieders zoals wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten en kraamverzorgenden. Zij kunnen een maandelijkse bijdrage aanvragen om hun omzetdaling door de coronacrisis te compenseren.

19:55 - Scouting doe je buiten en dat mag weer

Foto: Scouting OPV-Schoonoord

Scouting in Oosterbeek gaat weer met de kinderen dingen ondernemen, maar alleen buiten en met inachtneming van de coronaregels. 'Gelukkig zitten de meeste kinderen nog op de basisschool dus die anderhalvemeterregel is in hun geval niet van toepassing', zegt Remco Ulrich van OPV-Schoonoord.

Het clubgebouw is verboden terrein. Spellen die vanaf morgenmiddag worden gespeeld zijn onder meer levend Stratego en een hike met tweetallen. Ulrich: 'We zijn buiten niet meer actief geweest sinds de sluiting van de scholen. We hebben de kinderen vooral online allerlei opdrachten laten doen. Maar laten we wel wezen: scouting doe je buiten. En gelukkig mag dat weer.'

19:08 - 'Verplicht mondkapjes in het openbaar vervoer'

Ov-bedrijven willen dat mondkapjes verplicht worden voor personeel en reizigers. Daarnaast moet de overheid zorgen voor een duidelijke boodschap wat betreft gedragsregels. Dat stelt het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad in een richtinggevend advies aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).

18:57 - Geen NJO Muziekzomer

Nieuws? Nee, want evenementen mogen vanwege Covid-19 gewoon niet. Maar we melden het hier toch maar even. Er is dit jaar geen NJO Muziekzomer. Gelukkig is er iets als YouTube. Klik hier.

18:44 - Motorrijles? Het mag weer

Rijscholen mogen weer motor- en scooterrijlessen geven. Ze hebben daarvoor groen licht gekregen van de ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Wel moeten instructeurs en leerlingen 1,5 meter afstand van elkaar houden.

18:25 - Een uniek kijkje in een verpleeghuis in coronatijd

Bewoners van De Bleijke, een woonzorgcentrum in Hengelo, mogen na wekenlange strenge maatregelen vanwege twee coronabesmettingen hun kamer weer uit. Bekijk het vlog.



 

17:35 - Vitesse gaat de velden weer op

Vitesse gaat vanaf maandag in groepjes van zes spelers weer het veld op. Volgens trainer Edward Sturing (foto) is dat voor de selectie een heerlijk gevoel. 'De spelers zijn er wel klaar mee. Ze zijn blij dat ze weer naar buiten kunnen en dat we weer iets kunnen doen.'

Lees het verhaal hier.

17:31 - Te druk in Nijkerk op zaterdag dus maatregelen

In Nijkerk wordt het te druk met winkelend publiek, vindt burgemeester Gerard Renkema. Bezoekers kunnen niet altijd anderhalve meter afstand houden door uitstallingen van winkeliers. Vanaf morgen (en in ieder geval op de zaterdagen) staan bij beide ingangen van de winkelstraat Singel hekken waardoor een nauwere ingang ontstaat. Tussen 10.00 uur en 15.30 uur geven verkeersregelaars aanwijzingen. Fietsverkeer is er verboden.

17:10 - Mis het niet: De Week van Gelderland

Angelique Krüger en Peter van der Heiden presenteren op TV Gelderland De Week van Gelderland; van 17.20 tot 18.00 uur (daarna elk uur herhaald).

 Omroep Gelderland@OmroepGLD De coronacrisis zette een abrupte streep door de afscheidstournee van @EngeBuren. Vanuit hun huiskamers maakten ze voor ons een coronalied! @OmroepGLD #DeWeekvanGelderland 15:30 - 1 mei. 2020 Andere Tweets van Omroep Gelderland bekijken

17:03 - Zo klinkt deze vogel

Weet je welke geluiden in deze tijden van corona veel beter dan anders hoorbaar zijn? Die van vogels. Marc Loeven ging op pad (wel met inachtneming van de regels) met iemand die vogelgeluiden verzamelt.



omroepGLD · Marc Loeven gaat op pad in het Deelerwoud



Lees hier het verhaal.En wil jij dit ook? In onderstaande video kun je een online workshop volgen.

 

16:48 - Zandverhalen in Elburg alleen op afspraak te zien

In Elburg is de tentoonstelling Zandverhalen te zien, maar alleen op afspraak en door mensen uit hetzelfde huishouden. Driehonderd zandsculpturen vertellen de bijbelverhalen zoals dat van Adam en Eva in het paradijs, Mozes op de berg, de toren van Babel en de geboorte en kruisiging van Jezus. Meer weten? Klik hier.

16:32 - RIVM: 'Gebruik sneltest alleen bij spoed'

Het RIVM is niet blij met de coronasneltests in het St. Jansdalziekenhuis in Harderwijk. Dat meldt de NOS. Het instituut heeft de test wel als goed beoordeeld, maar vindt dat die alleen in noodgevallen gebruikt moet worden. 'Er is een beperkt aantal van deze sneltests beschikbaar en door hem standaard in te zetten, dreigen tekorten voor gevallen waarin hij echt nodig is', reageert een woordvoerder van het RIVM.

16:25 - Weer minder coronapatiënten op intensive care

Op de intensivecareafdelingen liggen nog 735 mensen met het coronavirus. Dat zijn er 48 minder dan op donderdag. 'We komen in de buurt van het streefgetal dat we nodig hebben om de zorg voor andere patiënten te hervatten. Als deze trend zich doorzet komen we over een week uit op ongeveer 500 coronapatiënten op de intensive care', aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

16:19 - 'Geef het vrijheidsvuur digitaal door'

In Wageningen zijn de plechtigheden rond 4 en 5 mei zonder publiek. De organisatie roept op op 4 mei thuis of op je werk je eigen Vrijheidsvuur te ontsteken en het digitaal door te geven. 'Het was natuurlijk bijzonder spijtig dat we het geplande programma moesten annuleren', zegt organisator Toon van Asseldonk, de oud-burgemeester van Overbetuwe. 'Gelukkig hebben we heel snel samen met gemeente, provincie en Nationaal Comité 4 en 5 mei een passend alternatief samengesteld, thuis te beleven voor iedereen. Het Vrijheidsvuur en de Herdenking staan hierbij centraal en het wordt een 4 en 5 mei waarop we de betekenis van Vrijheid op meerdere manieren zullen beseffen.'

Meer weten? Klik hier.

16:02 - 'Ik ken mensen met corona die geen koorts hadden. Hoe zit dat?'

 Omroep Gelderland@OmroepGLD Toos Veens had een vraag over #corona en koorts. GGD-arts Ashis Brahma geeft antwoord. 16:00 - 1 mei. 2020 Andere Tweets van Omroep Gelderland bekijken

15:54 - Proces-verbaal na spontane actie boeren

De politie heeft proces-verbaal opgemaakt na een actie van honderden boeren in Mariënvelde. Of het ook tot een boete komt, is volgens een woordvoerder aan het Openbaar Ministerie. Samenscholingen zijn vanwege corona verboden. Een proces-verbaal is geen boete. Wat wel, klik hier.

15:31 - Vakantiedagen verplicht laten opnemen? Dat mag niet, meneer de directeur

Bedrijven mogen werknemers niet zomaar minder loon betalen, of verplichten vakantiedagen eerder op te nemen. Maar als zij door de coronacrisis in geldnood zitten, kunnen zij wel daarover met hun personeel in gesprek, zegt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). 'Als je er als bedrijf slecht voor staat, en het risico hebt om te vallen, begrijp ik wel dat die gesprekken plaatsvinden', aldus Koolmees. 'Maar je kan niet eenzijdig de arbeidsvoorwaarden aanpassen, dat zal altijd in overleg moeten met de vakbonden of de ondernemingsraad.'

14:56 - Meer loon of toch maar niet?

Vind je dat je recht op loonsverhoging in deze onzekere tijden door het coronavirus en waardoor de werkloosheid mogelijk met procenten oploopt? Dat was de vraag vandaag. Irene ten Voorde nam op Radio Gelderland de reacties door met communityredeacteur Hilde Nagelkerke en sprak daarna met Hettie Kijzers van vakcentrale FNV.



omroepGLD · Loonsverhoging of niet



14:35 - 110 miljoen euro voor sportclubs om huur te kunnen betalen

Het kabinet stelt 110 miljoen euro beschikbaar als steun voor sportverenigingen die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen. Sportminister Martin van Rijn schiet de clubs te hulp. Het leeuwendeel van het geld is bedoeld om de huur kwijt te schelden over de periode 1 maart tot 1 juni. Voor veel sportverenigingen is de huur de grootste kostenpost op de begroting. Met deze maatregel worden ruim 11.000 sportverenigingen ondersteund.

14:22 - Binnen een uur weten of je corona hebt? Dan moet je naar Harderwijk

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk heeft vanaf vandaag een sneltest beschikbaar om corona vast te stellen. Binnen een uur weet het ziekenhuis nu of de patiënt besmet is met het coronavirus.

Lees het hele verhaal hier.

 

14:17 - Tien Gelderse doden erbij

Het aantal coronadoden in onze provincie is net als gisteren met 10 opgelopen. In totaal zijn nu zeker 576 mensen overleden aan het virus, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Op deze kaart naar de coronacijfers in jouw gemeente.

14:09 - Het omdoen van een mondkapje doe je zo

 Bas Toemen@BasToemen Dames en heren, de vicepremier van België! 11:26 - 1 mei. 2020 Andere Tweets van Bas Toemen bekijken

14:01 - Dodental stijgt met 98

Het RIVM meldt dat er 98 doden bij zijn gekomen. Gisteren waren dat er 84. Totaal zijn nu, voor zover bekend, 4.893 mensen aan het coronavirus overleden. De Gelderse cijfers en die van de IC's volgen later.

13:43 - Zorgverleners snakken naar pauze

Zorgmedewerkers zijn toe aan een pauze of minstens een periode met gewone werkdruk. Dat zegt CNV Zorg & Welzijn. De bond waarschuwt dat de andere zorg dan die voor coronapatiënten, die door de huidige crisis naar de achtergrond verdween, niet te snel moet worden opgepakt. In een enquête onder meer dan 2000 zorgmedewerkers stelde een derde van de ondervraagden toe te zijn aan rust of minstens een gewonere werksituatie. Ook meldde 70 procent van de respondenten een grotere emotionele druk door corona te voelen.

12:54 - 'Ruim duizend horecazaken dreigen deuren weer te openen'

Ruim duizend horecazaken lijken gehoor te geven aan de oproep van horecaondernemer Laurens Meyer. Die dreigt op 1 juni zijn ruim vijftig kroegen weer te openen en roept collega's op hetzelfde te doen, tenzij er meer geld vrijkomt voor steun. Meyer, die zijn verhaal eerder aan het AD vertelde, zegt dat het stormloopt met aanmeldingen en steunbetuigingen.

Meyer benadrukt dat hij niet recalcitrant wil doen. 'Het is een kwestie van overleven.' Meyer hekelt onder meer de steunregeling vanuit het kabinet aan de horeca. De beloofde 90 procent aan looncompensatie komt in de praktijk uit op hoogstens 65 procent, zegt hij. Verder is de 4000 euro die wordt geboden om de vaste lasten te dekken, volgens hem net genoeg om de energierekening te betalen.

12:43 - Bekende veerman overleden aan corona

De Maasveren gaan vrijdagmiddag van 14.00 tot ongeveer 15.30 uur uit de vaart. Dat vanwege de uitvaart van Wim Borneman, een bekende veerman die in Batenburg woonde. Wim overleed aan corona.

Lees hier het hele verhaal.

12:41 - Aantal sterfgevallen daalt voor tweede week op rij

Vorige week zijn in totaal tussen de 3700 en 4300 mensen overleden. Het aantal sterfgevallen daalt hiermee voor de tweede week op rij, al is de daling kleiner dan vorige week. Nog steeds overlijden vanwege het nieuwe coronavirus meer mensen dan gebruikelijk. Dat melden onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Kijk in onderstaande kaart hoeveel meer (of minder) mensen er in jouw gemeente zijn overleden dan gemiddeld:



 

11:36 - Parkeerplaatsen langs de heide blijven dicht

Het is eigenlijk geen nieuws, want de afgelopen weekenden waren ze ook al gesloten. Maar de gemeente Ede benadrukt nog maar eens: de parkeerplaatsen langs de heide bij de N224 blijven dicht. Dat geldt ook voor komende dinsdag, op bevrijdingsdag.

 

10:47 - Vier nieuwe coronadoden in Nijmegen: 'Reden te meer ons aan de regels te blijven houden'

De afgelopen dagen zijn nog eens vier Nijmegenaren overleden aan corona. Dat laat de gemeente vrijdag weten. Burgemeester Hubert Bruls wenst de families en vrienden sterkte toe. 'Het coronavirus blijft helaas nog steeds slachtoffers eisen. Reden te meer om ons blijvend aan de maatregelen te blijven houden. Ik merk de laatste tijd dat menigeen denkt dat er meer kan en dat het niet nodig is om je aan de regels te houden. Dat is dus niet zo', zegt hij.

Volgens de laatste cijfers van het RIVM zijn zeker vijftig inwoners van Nijmegen aan het coronavirus overleden.

10:28 - 100.000 euro inzamelen om zorgverleners te bedanken

Waar de ene beroepsgroep zich tot het uiterste in moet spannen om de coronacrisis het hoofd te bieden, zit de andere nagenoeg werkloos thuis. In Tiel is een actie bedacht om de mensen in de zorg te bedanken en tegelijkertijd de winkels en horeca te steunen. Doel: 100.000 euro inzamelen

Lees hier het hele verhaal.

10:04 - Een lekkere Big Mac, maar dan in een 'coronaproof' restaurant

McDonald's heeft bij GelreDome in Arnhem een proeflocatie ingericht die inspeelt op de coronacrisis. Er zijn twee varianten: een restaurant waar je je maaltijd buiten opeet en een opstelling waarbij je aan tafel wordt bediend.

Lees hier het hele verhaal.

10:00 - 'Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonerder' klinkt uit toren van Nijkerk

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de Bevrijdingsfestivals hebben het initiatief van Claudia de Breij omarmd om

op 5 mei, om 16.55 uur het lied Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder van Ramses Shaffy door heel Nederland te laten klinken. Het comité nodigt alle radiozenders uit om het lied op exact dat tijdstip uit te zenden.

Roxeanne Hazes heeft op verzoek van het Nationaal Comité een eigen versie van het nummer gemaakt. Ook alle beiaardiers zijn gevraagd om het nummer om 16.55 uur te spelen. De Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging meldt dat de beiaardiers van onder meer de Martinitoren in Groningen, de Peperbus in Zwolle en de St. Bavokerk in Haarlem het nummer ten gehore brengen. Ook de Grote Kerk in Nijkerk doet mee.

 claudiadebreij View Profile View More on Instagram claudiadebreij



Lieve landgenoten,



Volgende week is het 75 jaar geleden dat ons land werd bevrijd. We kunnen niet met zijn allen dansen op een festival, niet lekker feesten en schouder aan schouder meezingen met iets moois... Of toch?



Als we op 5 mei dit jaar nou eens, aan het eind van de middag, om 5 voor 5 állemaal het raam openzetten en keihard meezingen met hét alternatieve volkslied voor iedereen: Zing-vecht-huil-bid-lach-werk en bewonder van Ramses Shaffy! ‘Voor degene in zijn schuilhoek achter glas

Voor degene die ‘t geluk niet kan beamen

Voor degene die dacht dat-ie alleen was

Moet nu weten: we zijn allemaal samen’



En zo is het, Ramses! Zullen we dat doen? En dat we dan

#bevrijdingsdag Lieve landgenoten,Volgende week is het 75 jaar geleden dat ons land werd bevrijd. We kunnen niet met zijn allen dansen op een festival, niet lekker feesten en schouder aan schouder meezingen met iets moois... Of toch?Als we op 5 mei dit jaar nou eens, aan het eind van de middag, om 5 voor 5 állemaal het raam openzetten en keihard meezingen met hét alternatieve volkslied voor iedereen: Zing-vecht-huil-bid-lach-werk en bewonder van Ramses Shaffy! ‘Voor degene in zijn schuilhoek achter glasVoor degene die ‘t geluk niet kan beamenVoor degene die dacht dat-ie alleen wasMoet nu weten: we zijn allemaal samen’En zo is het, Ramses! Zullen we dat doen? En dat we dan #nietzonderons trending maken. We vieren Bevrijdingsdag, en íedereen mag meedoen!#bevrijdingsdag #nietzonderons

09:16 - Codewoord 'masker 19' voor hulp bij huiselijk geweld

Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen door het noemen van een codewoord bij de apotheek aangeven dat ze hulp nodig hebben. Een apotheker zal na het horen van het codewoord 'masker 19' het slachtoffer in contact brengen met hulporganisatie Veilig Thuis.

De angst is dat het huiselijk geweld zal toenemen, omdat veel mensen in verband met de maatregelen tegen het coronavirus thuiszitten, maar daar is nog geen bewijs voor. In een aantal Europese landen zoals Frankrijk en Spanje wordt het codewoord op deze manier al met succes gebruikt.

08:08 - Nieuw park kan nog niet open

In Zutphen wordt de laatste hand gelegd aan het Ettegerpark. Het nieuwe park in de wijk Noorderhaven kan echter voorlopig niet open, omdat de paden niet breed genoeg zijn. Je kunt er niet op anderhalve meter afstand van elkaar lopen.

 Gemeente Zutphen@gem_Zutphen Het Ettegerpark wordt zó mooi! Jammer genoeg zijn de hekken nog dicht. Het gras is nog niet sterk genoeg om op te lopen. En de paden zijn niet breed genoeg om veilig op 1,5 meter van elkaar te blijven. Nog even geduld dus! Zodra het kan en mag, gaat het park open. #Noorderhaven 08:04 - 1 mei. 2020 Andere Tweets van Gemeente Zutphen bekijken

07:22 - Zeeland laat weer een deel van toeristen toe

De provincie Zeeland verwelkomt vanaf vrijdag weer een deel van de toeristen. De beperkingen voor het toerisme zijn vanaf 1 mei namelijk versoepeld.

Door de versoepeling mogen ondernemers in de recreatiesector 15 procent van hun slaapplekken verhuren. Eigenaren van een vakantiewoning zijn ook weer welkom, net als mensen met bijvoorbeeld een vaste standplaats. Sanitaire voorzieningen moeten gesloten blijven.

De versoepeling is volgens de veiligheidsregio vooral bedoeld voor zogenoemde 'rustzoekers', mensen die op een andere plek willen uitrusten of ontspannen.

07:17 - Duitsers vieren 1 mei, marechaussee aan de grens

Duitsland viert vrijdag 1 mei, de Dag van de Arbeid, en dan hebben veel Duitsers vrij. Omdat op 1 mei gewoonlijk veel Duitsers de grens oversteken om in Limburg naar boot, camping of winkel te gaan, heeft de Veiligheidsregio Limburg-Noord voor vrijdag grenscontroles aangekondigd.

Volgens de veiligheidsregio hebben de grenscontroles de afgelopen weekenden goed gewerkt. Daarbij werden Duitsers vriendelijk verzocht terug te keren en bleef drukte uit, zegt een woordvoerder.

De veiligheidsregio gaat ervan uit dat de drukte aan de grens mee zal vallen. Een van de grootste trekpleisters voor Duitse koopjestoeristen, het outletcentrum in Roermond, is op last van de veiligheidsregio al weken gesloten.