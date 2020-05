Arnhem laat zien wat we wél met elkaar kunnen delen op 4 mei

Het antwoord zochten zij in dit filmpje met (bekende) Arnhemmers. De tekst gaat daaronder verder:

'Niet samenkomen doet pijn'

'Dit jaar kunnen wij op 4 mei om 20.00 uur niet samenkomen om te herdenken', zegt voorzitter Bert de Jong van Stichting Viering Nationale Feest- en Gedenkdagen. 'Dat doet pijn.'

'Wat wij in deze tijd wel kunnen, is met elkaar delen wat wij samen delen. Dat is ons verleden. Maar dat is ook de vrijheid met zijn beperkingen van dit moment.'

'Door niets laten weerhouden'

'Stilstaan bij het kwaad, de offers en onze vrijheidshelden vertelt ons dat wij in beweging moeten komen zodat niemand meer hoeft onder te duiken om wie hij is of wil zijn. Want leven zonder vrees geeft vrijheid. Daarom laten wij ons door niets weerhouden om te herdenken', zegt burgemeester Ahmed Marcouch over de ander manier van herdenken.

'Deze coronaperiode beperkt ons allemaal in onze vrijheid. En allemaal met hetzelfde doel: wij dragen bij aan de strijd tegen een nieuwe onbekende dreiging van ons leven en dat van onze geliefden. Dit maakt onze verbondenheid intenser, ook met de slachtoffers van de oorlog. Daar draagt #mijn2minuten aan bij.'

Maandag 4 mei deelt Marcouch zijn 2 minuten op muziek van het Gelders Orkest. 'Wat zou het mooi zijn als we met elkaar onze gevoelens en gedachten over toen en nu met elkaar delen', stelt De Jong. 'Dat kan niet fysiek, maar wel vanuit huis.'