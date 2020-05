Nieuw azc Apeldoorn: 600 is de afspraak, maar 800 blijft mogelijk

Het nieuwe azc komt op het terrein van GGNet en moet de huidige aan de Christiaan Geurtsweg vervangen. Omwonenden verenigden zich in de Stichting Omwonenden AZC-GGNet . Zij vinden de gemeente niet transparant is in hun plannen over die nieuwe locatie en stapten daarom vorig jaar naar de rechter.

Evert Hilberink is één van hen. Kijk hieronder naar een video waarin hij zijn zorgen uitlegt:

Nieuwbouw, of niet?

Het zit zo: door onder meer protest vanuit de buurt liep de komst van het azc vertraging op. Afgelopen woensdag oordeelde de rechter dat de opvang er mag komen. Maximaal 600 mensen kunnen er worden gehuisvest. En er mogen ook twee nieuwe gebouwen gebouwd worden.

Maar nieuwbouw is inmiddels niet meer nodig. Door de vertraging komt het gebouw De Linde, dat in die plannen niet is meegenomen, leeg te staan tegen de tijd dat het azc in 2021 opent. In De Linde mogen maximaal 200 mensen verblijven.

Monitoren en opschalen

Alles bij elkaar betekent het dat er in theorie 800 asielzoekers kunnen komen. En dat vinden onder meer Evert Hilberink en andere mensen uit de omliggende woonwijk echt te veel. Zij zetten eerder in op 400.

Er wordt begonnen met ongeveer 400 mensen, zegt wethouder Wim Willems. 'We monitoren dat en kunnen dan opschalen naar maximaal 600.' Hij zegt dat met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en de gemeenteraad is afgesproken dat het daarbij blijft.

Wie kan er in de toekomst kijken?

Daar zit voor Hilberink de pijn: plannen kunnen veranderen. 'Op termijn kan in de toekomst gebruikt worden gemaakt van de mogelijkheid die het bestemmingsplan nu biedt, om alsnog twee nieuwe gebouwen neer te zetten.' En dat kan dan betekenen dat er meer mensen komen.

Zijn stichting houdt de plannen voor de toekomst goed in de gaten en sluit een nieuwe gang naar de rechter niet uit.