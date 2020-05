Horeca blij met stadsboulevard in Doetinchem, maar wil er wel wat over zeggen

'Aan de ene kant is iedereen blij dat er beleid en een visie wordt gemaakt', zegt horeca-ondernemer Kees Hensen. Hij is eigenaar van Hotel Villa Ruimzicht, Lev en de te nog te openen bed & breakfast Villa Wanrooy in Doetinchem. 'Maar aan de andere kant is er ook kritiek, want de binnenstad heeft het al moeilijk. Waarom ga je dan weer nieuwe horeca erbij betrekken?'



Hensen vindt dat de gemeente daar een goede visie op moet ontwikkelen. 'De horeca is in deze tijd creatief genoeg, laat die maar met een mooi plan komen.'

Economisch herstel voor de binnenstad

Dat de bouw van een stadsboulevard kan bijdragen aan het economisch herstel van de binnenstad is volgens binnenstad manager Niek Mares een ding wat zeker is. 'Doetinchem heeft een enorm potentieel wat op recreatief en toeristisch gebied grotendeels nog onbenut wordt gelaten.

Als we dit plan van een stadsboulevard weten uit te dragen en goed weten te communiceren naar de bezoeker van Doetinchem, dan hebben we daar ongetwijfeld profijt van', aldus Mares.

Geld op een andere manier besteden

Dat Doetinchem juist nu dit miljoenenplan presenteert, valt in slechte aarde bij de lokale PvdA. Die vindt dat het geld beter op een andere manier besteed kan worden. 'Als je even wacht ontstaat er ruimte in de begroting om misschien wel een noodfonds op te tuigen voor ondernemers', aldus Kroon. 'Deze directe hulp werkt beter dan indirect te investeren in de binnenstad.'



Volgens Hensen moet de toerist weer naar Doetinchem worden gelokt in het post coronatijdperk. 'Dit punt aan de Oude IJssel is een prachtige plek. Als de gemeente nu op een gedegen manier de horeca-invulling gaat doen, dan is de horeca ook blij.'

