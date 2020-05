'Overheid moet onzekerheden rond het coronavirus ook delen'

Volgens Helsloot geeft het Outbreak Management Team (OMT) heldere adviezen aan de regering, maar geeft het team te weinig inzicht in de onzekerheden die er nog zijn rond het virus. Hij pleit voor 'maximale transparantie' en vreest niet voor paniek, als blijkt dat er nog veel vraagtekens zijn rond het virus. De hoogleraar wijst onder meer op het voortdurende geharrewar over het effect van corona op kinderen, plus de rol die kinderen hebben in de verspreiding van het virus.

Eerder baarde Helsloot opzien met zijn bezwaren tegen de anderhalvemetersamenleving. Hij stelt dat Nederland regelrecht afstevent op een economische recessie. De economische malaise leidt volgens hem tot veel 'gezondheidsleed' en sterfgevallen onder mensen met lagere inkomens.

Vergelijking gaat mank

In het programma De Week van Gelderland kreeg Helsloot tegengas van de Nijmeegse hoogleraar Infectiepreventie Adreas Voss, die juist wijst op het belang van de coronamaatregelen. Vergelijkingen met Zweden, waar de overheid koos voor een soepel beleid, gaan volgens hem mank. De geringe bevolkingsdichtheid in Zweden is bijvoorbeeld niet te vergelijken met hoe dicht we hier in Nederland op elkaar leven.

'Ingewikkelde zorg'

Volgens Helsloot zou coronazorg straks mogelijk moeten zijn in speciale zorginstellingen. 'Dat kan, omdat de zorg bij corona niet zo ingewikkeld is. Zo deden we dat vroeger ook met tuberculose.' Ook dat is tegen het zere been van collega Voss: 'Coronazorg is extreem ingewikkelde zorg en superintensief. Het vergt waanzinnig veel materiaal en medicatie.'

Voss denkt wel dat mensen in contactberoepen vanaf volgende maand weer langzamerhand aan de slag kunnen. Het is volgens de hoogleraar dan wel denkbaar dat economische belangen daarbij extra afweging krijgen.