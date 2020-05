Afhaalbieb blijkt gouden greep: 'Boeken die terugkomen gaan in quarantaine'

Binnen in de bibliotheek van Elburg zijn twee medewerkers druk in de weer tussen de rijen boeken. In de middag komen zo'n zeventig mensen een tasje met boeken ophalen, en al die tasjes moeten alvast klaargezet worden. 'Veertig van die mensen hebben gevraagd om een verrassingspakket', vertelt Hetty van de Weg, directeur van de Bibliotheek Noord-Veluwe. 'De andere dertig hebben zelf een reservering geplaatst.'

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.



Het is inmiddels de zevende week dat de 'afhaalbieb' geopend is. 'Eigenlijk zijn we gelijk toen we moesten sluiten gaan zoeken naar een oplossing', legt Van de Weg uit. 'Want mensen zijn niet zomaar lid van de bibliotheek: ze willen graag boeken lezen.'

En dus bedacht ze een systeem waarmee mensen boeken kunnen afhalen bij een van vijf locaties van de bibliotheek. 'Mensen kunnen met hun lidmaatschapsnummer een tasje reserveren. Ze mogen aangeven van wat voor soort boeken ze houden, zoals sciencefiction, romans of klassieke literatuur. Onze medewerkers zoeken dan zes boeken binnen dat genre uit.'

Boeken in quarantaine

Zodra de afhaalbieb open gaat, komen de mensen langs om hun tasje met boeken op te halen. Meerdere mensen leveren ook de boeken van een eerdere bestelling in. 'Die boeken gaan eerst 48 tot 72 uur in quarantaine', wijst Van de Weg. 'En ze worden ook niet gelijk uitgeleend. Het is nog onduidelijk of het virus kan overleven op boeken, dus we zijn extra voorzichtig.'

Een man komt een volle tas met boeken inleveren, en haalt gelijk nieuwe boeken op. 'Ik vind dit een erg leuk concept', zegt hij. 'Ik heb gevraagd om spannende boeken en detectives. In het vorige pakket zaten ook een paar boeken die ik anders zelf nooit gekozen zou hebben, maar zo kijk je weer eens wat verder.' Niet elk boek was een succes. 'Maar de meeste wel. En nu heb ik weer een nieuwe stapel, dus we gaan eens zien wat er nu tussen zit.'

Sinds kort biedt de bibliotheek ook de mogelijkheid om specifieke boeken te reserveren. 'Dat doen op dit moment zo'n 200 mensen per week', weet Van de Weg. 'Die boeken zoeken wij ook allemaal uit, en die plaatsen we ook in tasjes.'

Dikke Donald Duck

Bij de ingang van de bibliotheek staat een tafel. Mensen wachten op anderhalve meter van elkaar achter krijtstrepen tot ze aan de beurt zijn. Ze geven hun naam door, waarna de medewerker van de bibliotheek het tasje met boeken ophaalt, en ze op de tafel zet. 'Wij hadden een Donald Duck gereserveerd', laat een moeder zien. 'Een mooie dikke, dan kan ik veel lezen', vult haar zoon aan.

De vrouw is erg blij met de afhaalbieb. 'Ik kwam hier voor de crisis ook al wekelijks, dus toen de bieb dichtging, schrok ik wel even. Gelukkig kan ik op deze manier toch blijven lezen.'

Inmiddels volgen steeds meer bibliotheken het voorbeeld van de Bibliotheek Noord-Veluwe. 'We zien dat het erg aanslaat', zegt Van de Weg trots. 'Mensen willen graag blijven lezen, en misschien is dit ook wel de beste tijd daarvoor. We stellen zelf zo'n 300 verrassingspakketten per week samen, naast de 200 reserveringen die we verwerken. Natuurlijk hoop ik dat we snel weer open kunnen, maar zolang dat nog niet kan, is dit een goede oplossing.' En gezien de constante stroom bezoekers, staan de leden van de bibliotheek daar net zo in.